Francesca Fialdini, il saluto commovente sul web: “Vi lascio con loro” – FOTO

Francesca Fialdini, al termine di una esperienza davvero importante per lei, traccia un bilancio e si congeda dai suoi fan

Francesca Fialdini è senza dubbio una delle conduttrici più brillanti e apprezzate della Rai. La 42enne toscana, attraverso le esperienze maturate e la sua naturale empatia, ha saputo entrare nelle case degli italiani con garbo e competenza, diventando uno dei volti più amati sul piccolo schermo.

Una carriera iniziata con la lunga collaborazione con A sua immagine, noto programma religioso della rete pubblica, per poi guadagnare la notorietà grazie alla partecipazione prima a Uno Mattina e poi a La Vita in Diretta. Tutti programmi di punta, in cui ha affinato il suo rapporto con il pubblico, trattando temi di svariato genere, dalla cronaca all’attualità e non solo, sempre con grande precisione e sensibilità.

La professionalità di Francesca l’ha resa un personaggio molto seguito anche sui social, unitamente al suo fascino sobrio e discreto. Su Instagram, conta oltre 183 mila followers. Proprio a loro, e in generale a tutto il suo pubblico, si rivolge questa volta per un saluto speciale.

Francesca Fialdini ringrazia così il suo pubblico: “Abbiamo osato, ma non vi siete spaventati”, il messaggio che tocca le corde del cuore

Francesca è reduce da una delle sue esperienze professionali più intense, la docu-serie Fame d’amore. Una serie che si è concentrata sul racconto di storie di ragazzi con disturbi alimentari e i loro percorsi terapeutici. Il format ha raccolto un grande riscontro, soprattutto per quanto riguarda i messaggi giunti alla produzione e alla stessa Francesca, che conclude l’esperienza in questo modo, con un messaggio davvero toccante:

Abbiamo osato ma questo non vi ha spaventato, avete seguito le storie di questa edizione di fame d’amore con apertura e senso critico. Eravamo consapevoli dei colpi allo stomaco che vi avremmo dato eppure…Sto ricevendo tante richieste di aiuto o semplici racconti di vita. È bello sapere che un programma TV possa avere questa forza, e che forse vi siamo stati utili davvero. troverete tutte le stagioni di fame d’amore su Raiplay, Dalla prima puntata a all’ultima. Vi lascio in compagnia dei nostri meravigliosi ragazzi

Il coraggio mostrato nel mandare in onda un programma del genere, che tocca tematiche importanti, viene premiato non solo da telespettatori, ma da tutta la community, che riconosce a Francesca il grande lavoro svolto. E ne esalta la bravura e delicatezza.