“Il Paradiso delle Signore”, Gloria prende la sua decisione su Marco

Il Paradiso delle Signore è oramai in dirittura d’arrivo: nel corso di queste ultimi giorni, assisteremo a numerosi colpi di scena ma non soltanto questo

Non mancheranno colpi di scena in questo finale di stagione de Il Paradiso delle Signore. Mancano oramai pochi giorni e dovremo salutare i protagonisti di questa soap fino al prossimo settembre, quando andrà in onda la settima stagione. In questi giorni, i telespettatori sono letteralmente con il fiato sospeso per quello che sta succedendo. Nell’ultima puntata, in modo particolare, il finale è stato sconvolgente.

Gemma, infatti, ha deciso di volersi vendicare e si è recata da Stefania. La minaccia è arrivata subito: le ha detto che, se non lascia Marco, denuncerà Gloria. Insomma, Gemma così è convinta davvero di potersi riprendere l’uomo che ama, ma non sta considerando che Marco oramai ha perso la testa per Stefania e di lei non vuole saperne assolutamente nulla. In ogni caso, Stefania non può rischiare.

Il Paradiso delle Signore: dopo la minaccia cambia tutto

La Colombo, infatti, è molto spaventata e confessa ad Irene quello che sta succedendo. Le rivela di essere pronta a lasciare Marco pur di salvare la madre. Nel frattempo Marco ha altri progetti: non sa quello che la sua ex fidanzata ha in riserbo per Stefania e ha intenzione di chiederle di sposarlo. Gemma però non ha dubbi: da quando ha scoperto che c’è del tenero tra la sorellastra e Marco, e che è proprio lei la causa della rottura del loro fidanzamento, ha solo sete di vendetta.

Intanto, Flora saluta tutti i suoi colleghi ed è pronta a partire per gli Stati Uniti, mentre Marcello decide invece di lasciare Ludovica. Beatrice si sforza di allontanarsi da Dante, ma lui ha delle sorprese inaspettate per lei.

Dunque, tornando a Stefania, è ufficiale: pur di salvare la sua mamma, si allontanerà da Marco e infrangerà la sua idea di convolare insieme a nozze.