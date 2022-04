E’ andata in onda un’altra puntata di “L’Isola dei famosi” e Ilary Blasi ha stupito il pubblico con un outfit da capogiro

“L’Isola dei famosi” è tornata su Canale 5 con un altro appuntamento e la conduttrice Ilary Blasi non è passata di certo inosservata. D’altronde sarebbe impossibile il contrario, ma questa volta ha lasciato tutti senza parole.

Genuina, intraprendente e sempre con il sorriso sulle labbra, la moglie del Pupone sa come attirare l’attenzione del pubblico e non perde occasione di farlo in ogni puntata che conquista un numero di ascolti e share molto elevato.

Ilary Blasi, il fondoschiena da capogiro: che spettacolo – FOTO

C’è chi la preferisce acqua e sapone, chi in tuta o in una versione più casual, ma quando Ilary si presenta in prima serata con outfit accattivanti è impossibile resisterle. E’ successo anche nell’ultima puntata di “L’Isola dei famosi”, quando la conduttrice ha indossato un paio di pantaloni bianchi attillati e un crop top senza maniche e a collo altro super luccicante e la schiena decorata con un pizzo nude.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Justine Mattera, inizio settimana con il botto. Le trasparenze in lingerie si fanno ardenti: fan in adorazione – FOTO

Poco prima dell’inizio, la Blasi ha pubblicato alcune Instagram stories attraverso cui ha condiviso il suo look strepitoso. Il fondoschiena in primo piano è stato la ciliegina sulla torta ed i fan non hanno potuto fare a meno di ammirarla.

Anche il trucco e l’acconciatura hanno fatto la sua parte: uno smokey eyes e una coda tirata bassa l’hanno resa ancora più seducente e sensuale.

Insomma ancora una volta, la moglie del Pupone ha fatto centro ed ha ricevuto una miriade di complimenti sia dai fan che la supportano e sostengono in ogni situazione, sia dagli ospiti in studio.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>“Scialla sister”, Veronica Ferraro beccata assieme a LEI: carosello di FOTO pazzesche, relax super lusso

Ilary Blasi ogni anno mostra un lato di lei sconosciuto che i telespettatori si divertono a scoprire puntata dopo puntata, edizione dopo edizione. E se lo scorso anno qualcuno ha titubato sulla sua conduzione, questa Isola si sta rivelando una rivincita per la presentatrice più cool di sempre.