Justine Mattera, inizio settimana con il botto. Le trasparenze in lingerie si fanno ardenti: fan in adorazione – FOTO

Justine Mattera. La bellissima showgirl americana mostra il suo lato più sensuale su Instagram. Ogni scatto è un’esplosione di meraviglia, largamente apprezzata dai fan adoranti

Paola Barale ha sempre raccontato che la spinta iniziale del suo successo è derivata dalla sua incredibile somiglianza con la pop star Madonna. Per pura coincidenza, un percorso simile è stato fatto da Justine Mattera. La star a cui deve la sua popolarità è l’iconica e mai dimenticata attrice hollywoodiana Marilyn Monroe.

Per fortuna, il parallelismo fra le due si ferma unicamente all’aspetto fisico e al luogo di provenienza (gli Stati Uniti). Alla fama della Monroe, infatti, si unisce anche un triste destino che ha visto la sua prematura scomparsa all’età di 36 anni, in circostanze misteriose che hanno sempre sollevato l’ombra del sospetto. Justine Mattera ha trovato in Italia gloria e soddisfazione ma anche un nido dove far crescere la sua famiglia.

Justine Mattera: le foto ammicanti su Instagram raccolgono consenso dai fan

Un martedì che sa di lunedì questo 26 aprile, giorno che segue la tradizionale celebrazione nazionale che commemora la liberazione dal fascismo in Italia.

Sbaglia, infatti, a scrivere la bella Justine Mattera sul suo profilo Instagram ma aggiusta subito il tiro dopo che i fan le fanno notare il piccolo inciampo: “In realtà vorrei solo dormire ma alziamoci e con la mia migliore lingerie affronto questo lunedì (che è un martedì)”.

E il migliore degli inizi dopo questo lungo weekend è lei a regalarlo ai suoi ammiratori che la seguono copiosi sul famoso social network (a oggi, oltre 516mila follower). In che modo? Pubblicando uno scatto super sensuale, le temperature arrivano alle stelle. Lingerie azzurra dalle audaci trasparenze che mette in risalto il suo corpo tonico e voluttuoso, capelli scompigliati, una mano che raggiunge le labbra e un’espressione intrigante a corredare il tutto.

Non è difficile trovare scatti simili sul wall pubblico della showgirl americana. Non solo: Instagram diventa per lei una vetrina in cui mostrare i suoi impegni lavorativi e il grande amore per lo sport (palestra, ciclismo, nuoto, jogging) ma soprattutto quello per i suoi due figli, Vivienne Rose e Vincent (figli avuti dall’imprenditore Fabrizio Cassata), che coinvolge nelle sue “avventure”.

