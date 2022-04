Lidl lo annuncia sui social: “Una grande opportunità per tutti”. Le novità non finiscono mai

Lidl ha deciso di farlo ancora, la grande opportunità piace a tutti. In milioni suoi social stanno commentando il momento felice, ma cosa succede?

La catena di supermercati Lidl riesce sempre a stupire i suoi clienti, grandi e piccini che siano non importa, il grande marchio ha sempre un pensiero speciale per tutti. In queste ore un annuncio sui social ha sorpreso milioni di consumatori che si affidano ogni giorno alla qualità dei prodotti Lidl.

Sui canali social di Lidl è sponsorizzato un messaggio davvero inaspettato che ha suscitato molto interesse, difatti tra le fila di commenti si può leggere stupore, gioia e tanta soddisfazione: “Ma che idea simpatica” scrive qualcuno, “Bellissima idea, non vedo l’ora. Grazie Lidl” si legge da qualche atra parte.

Ma cosa succede da Lidl in queste ore? Affrettati ci sono tantissime novità tutte fantastiche

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lidl Italia (@lidlitalia)

La catena di supermercati Lidl ha origini tedesche, fa parte del prestigioso gruppo Schwarz Gruppe ed opera a livello mondiale sulla formula di distribuzione in stile discount. L’azienda è stata fondata nel 1932 ed oggi, dopo tanti anni, ha all’attivo 13.000 supermercati sparsi per il mondo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Coop, aperto il primo supermercato con una novità straordinaria: ecco dov’è e cosa è in grado di fare

Un vero trionfo per il marchio a livello internazionale, il rapporto qualità prezzo che offre Lidl è davvero imbattibile anche paragonato gli altri competitor del settore. Da pochissime ore i clienti affezionati del noto supermercato hanno avuto una notizia fantastica.

“I nuovi #FreshHeads sono arrivati e sono pronti a darti una mano con il tuo pollice verde. Ti bastano 20€ di spesa per ricevere in omaggio un kit-piantine: collezionali tutti! #LidlItalia #PolliceVerde #Giochi #Omaggio”, si legge sui canali social dell’azienda.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —–> Eurospin, la scoperta incredibile sul marchio italiano. Chi l’avrebbe mai detto, in pochi l’avevano notato

Un annuncio davvero inaspettato che farà felice tantissimi bambini, con soli 20 euro di spesa, è possibile ricevere in regalo un personaggio di Fresh Heads, chi l’avrebbe mai detto. Lidl pensa proprio a tutto, anche al divertimento dei più piccoli che amano moltissimo questo simpaticissimo personaggio.

Grazie ai tantissimi soggetti di Fresh Heads, Lidl vuole lanciare un messaggio molto importante, è nostro dovere prestare attenzione alla natura e rispettare qualsiasi essere vivente. Bisogna dare il buon esempio quindi, soprattutto ai più piccoli.