Matilde Brandi, “E’ stato un onore”: ma il piacere è tutto per i fan, eleganza sublime – FOTO

Matilde Brandi conferma tutto il suo fascino leggendario nell’ultimo post su Instagram, bellezza da capogiro più che mai

Nel corso degli anni, Matilde Brandi è diventata uno dei personaggi più iconici della tv italiana. Dagli esordi come ballerina alle tante esperienze importanti in conduzione, la showgirl ha decisamente lasciato il segno nel mondo dello spettacolo, e continua a farlo.

Fantastico, Buona Domenica, Francamente me ne infischio, Domenica In, Piazza Grande, Scommettiamo che…?: sono solo alcuni dei programmi che l’hanno resa celebre. Il seguito di fan di Matilde si è fatto via via sempre più consistente, fino a trasferirsi sui social. Dove la Brandi conta oltre mezzo milione di followers su Instagram.

Impossibile del resto resistere al suo fascino eccezionale, che sembra non risentire minimamente del passare degli anni, anzi. A 53 primavere, Matilde sfoggia ancora adesso bellezza e sensualità che non passano inosservate e non si dimenticano.

Matilde Brandi, l’abito che lascia il web senza parole: spettacolo intramontabile e senza tempo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilde Brandi (@matildebrandireal)

E lo fa anche questa volta, con un nuovo scatto destinato a strappare applausi per giorni sul web. Al termine di una campagna pubblicitaria e di uno shooting per una nota marca di abbigliamento, con cui era all’esordio, Matilde si congeda con una immagine che condensa tutta la sua eleganza.

Una esperienza che è stata molto positiva per lei e che Matilde bagna con un ‘è stato un onore’, ma sono gli ammiratori a restare senza fiato e onorati di poterla ammirare in tutta la sua bellezza mozzafiato. Il lungo abito azzurro, con la scollatura che si intravede nell’inquadratura a campo largo, è favoloso, Matilde ancora una volta sconvolge con la sua classe.

Bastano pochi minuti e il post viene preso d’assalto dai fan, con like e commenti entusiasti. La classe non è acqua e ancora una volta Matilde ce lo ha dimostrato.