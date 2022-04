Milano, apre il quarto supermercato della nota catena tedesca: l’attesa è finita, la città è letteralmente in fermento

Milano è comunemente nota come la città della moda e del design, ma il successo del capoluogo lombardo non si deve solamente a questi specifici settori. Da anni, ormai, la metropoli da oltre 1 milione e 300mila abitanti è un punto di riferimento per quel che concerne l’industria, la finanza e il terziario.

Una città in cui attività di ogni tipo possono trovare il contesto ideale per emergere ed affermarsi, in piena linea con il progresso e con le mode lanciate nel resto del mondo. Nessun brand o marchio che voglia distinguersi può in alcun modo rimanere estraneo alle dinamiche del capoluogo lombardo.

Lo ha compreso bene una nota catena tedesca, attiva nel settore della grande distribuzione organizzata. Dopo aver aperto ben 3 negozi nell’anno 2020, l’azienda in questione ha inaugurato il suo quarto store nell’aprile 2021. Grazie a quest’ultima e a molte altre aperture avvenute nei mesi successivi, i negozi che la catena possiede in Italia hanno toccato la quota strabiliante di 138.

Milano, apre il quarto supermercato della nota catena: l’attesa è finita

La nota catena Aldi, attiva nel settore della grande distribuzione organizzata, ha recentemente aperto il suo quarto negozio nel capoluogo lombardo. Inaugurato nell’aprile 2021, lo store di via Valtellina 29 si va a sommare ai punti vendita di via Luigi Galvani 12, via Carlo Troya 6 e viale Molise 56, inaugurati nel 2020.

Salgono dunque a quota quattro i negozi situati nella città di Milano, che non fanno altro che confermare il successo della linea imprenditoriale del marchio tedesco. Fondato nel 1946 dai fratelli Karl e Theo Albrecht, Aldi ha attecchito soprattutto al Nord Italia, dove, a fine 2021, possedeva ben 138 negozi.

La nota catena tedesca, che al momento vede concentrati i propri punti vendita al Nord, non mancherà di espandersi e di aprire nuovi negozi anche nelle altre regioni italiane. La città di Milano, dopo un’attesa durata mesi, può finalmente beneficiare del quarto store dell’azienda, leader nel settore della GDO.