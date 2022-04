Raoul Bova denuncia l’ex suocera: “sei un degenerato”. Coinvolta anche Rocio

Raoul Bova e la denuncia all’ex suocera Annamaria: la terribile vicenda che vide coinvolta anche la compagna Rocio

Tra Raoul Bova e Rocio Morales la passione fu a tal punto travolgente da spingere il celebre attore a porre fine al matrimonio con Chiara Giordano. Quest’ultima, di professione veterinaria, era la moglie di Bova da ben tredici anni, e madre dei suoi due figli Alessandro e Francesco.

Il nativo di Roma, che ha immediatamente intrapreso una relazione con la bellissima spagnola, ha avuto da lei le due bambine Alma e Luna. Un amore, quello con Rocio, che ormai va avanti da ben dieci anni.

Se l’attore e l’ex moglie, nonostante il dolore della separazione, non si sono mai lasciati coinvolgere in guerre pubbliche, lo stesso non è accaduto tra Raoul e l’ex suocera, l’avvocato matrimonialista Annamaria Bernardini de Pace.

Bova, assieme a quest’ultima, si era reso protagonista di una vera e propria guerra a colpi di insulti e pubbliche accuse. Addirittura, l’attore era arrivato al punto di denunciare la mamma della sua ex moglie. Analizziamo insieme come andarono realmente le cose tra di loro.

Raoul Bova denuncia l’ex suocera Annamaria: “sei un degenerato”. Coinvolta anche Rocio Morales

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Beatrice Borromeo inarrestabile: la decisione più coraggiosa. Clamoroso retroscena dal passato

La separazione tra Raoul Bova e Chiara Giordano fu un vero e proprio fulmine a ciel sereno per le rispettive famiglie. Se i due ex coniugi, una volta preso atto della situazione, non sono mai caduti nel tranello di darsi battaglia sui social, le cose sono andate diversamente tra Raoul Bova e Annamaria Bernardini de Pace, madre di Chiara Giordano.

L’avvocato, delusa per il fatto che l’attore avesse perso la testa per la bellissima Rocio Morales, non aveva mancato di linciarlo pubblicamente attraverso una lettera, pubblicata all’interno de Il Giornale. Gli appellativi con cui l’ex suocera si era rivolta a Raoul erano apparsi fin troppo eccessivi.

“Sei un uomo interessato e manipolatore, ambivalente e in mala fede“, lo aveva descritto Annamaria, che aveva parlato di lui come di un “genero degenerato“. La risposta dell’attore, ovviamente, non si era fatta attendere a lungo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Occhio da dietro che…”, Benedetta Parodi, l’abito di pelle è un tutt’uno con il corpo: il VIDEO mozzafiato

Il compagno di Rocio aveva infatti querelato e denunciato la mamma dell’ex moglie per danno d’immagine. Indubbiamente, tra Raoul e Annamaria il rapporto non si è evoluto come l’attore avrebbe sperato che accadesse. Il risentimento, da parte dell’ex suocera, appare ancora implacabile.