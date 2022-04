Carpisa: apre il nuovo store nel centro commerciale, clienti in fermento

La nuova attività aprirà in uno dei più popolosi quartieri della città: il negozio è ancora in costruzione, ma è già “next opening”.

Nuova apertura a Centocelle. Ci troviamo in uno dei quartieri più popolosi e rinomati della capitale. Conosciuta anche come Prenestino-Centocelle, la zona urbanistica 7A appartenente al Municipio Roma V si estende nel quadrante di Roma Est. Dalla mappa alle strade, Centocelle (circa 54mila abitanti) si trova confinata tra le principali arterie di Roma, caratteristica che la rende facilmente raggiungibile anche con i mezzi pubblici (tre fermate della Metro C, tre tram e diversi autobus), ma anche un’area particolarmente trafficata.

Il quartiere si trova incastrato tra Prenestina, Tiburtina Sud, Alessandrina e Casilina. Cittadina viva e dinamica dalla mattina alla sera tardi, Centocelle è amata dai romani per i suoi raggianti colori e per le diverse iniziative promosse dai residenti locali. Altra peculiarità positiva del posto è l’eterogeneità dell’offerta commerciale: il quartiere pullula di negozi, ristoranti e locali. Non mancano fast food, palestre, librerie e biblioteche, nonché teatri, scuole, licei, biblioteche ed eventi culturali.

Carpisa apre al Centro Commerciale Primavera

Grande punto di incontro e aggregazione per adulti, giovani e giovanissimi, il Centro Commerciale Primavera continua a stupire i residenti locali con le costanti novità di prodotti e servizi. La nuova apertura riguarda Carpisa, il noto marchio tutto italiano di trolley, valigie, borse, zaini e altri accessori di moda legate alla comodità del quotidiano e all’emozione del viaggio. Chiusa al piano terra, la vetrina torna al primo piano, pronta a illuminare i corridoi del centro commerciale con i suoi prodotti di alto design ora ricercato ora minimale. Tra saldi e merce all’ultimo grido, l’offerta di Carpisa è amata da tutti per l’ottimo rapporto qualità/prezzo. Al momento non è ancora chiara la data di apertura, ma i lavori sono già in corso: l’attività commerciale è ufficialmente “next opening”.

Carpisa rappresenta solo l’ultima delle novità del Centro Commerciale Primavera, protagonista negli anni di interventi di restyling per divenire un luogo di aggregazione più confortevole e accogliente. La struttura esce dal confine di semplice centro commerciale e diventa un’area dove grandi e piccini possono godersi attimi di relax con amici e familiari in un ambiente sereno e colorato, in pieno stile street art. Tra i servizi a disposizione si conta il parcheggio a due piani gratuito (750 parcheggi al chiuso e all’aperto), il baby parking e l’area allattamento; ancora, un business point e WiFi zone gratuite accanto al supermercato Conad, poltrone idromassaggio, giostre per i bambini, terrazza con giardino e panchine e tanto altro.