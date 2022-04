Rosalinda Celentano abbandona le scene, decisione drastica per la figlia del Molleggiato. Fan increduli

La figlia di Adriano Celentano ha preso una decisone molto importante che ha paralizzato il web ancora incredulo per quanto sta accadendo.

Quando dopo molti anni di assenza da cinema e teatro ha scelto di presentarsi come concorrente a “Ballando con le Stelle 2020” sono stati tantissimi i fan di Rosalinda Celentano ad esultare per lei.

Nata dal matrimonio tra Adriano Celentano e Claudia Mori, è da sempre la figlia più timida rispetto i fratelli Giacomo e Rosita, per cui vederla calcare il palco del programma danzante di Milly Carlucci è stata una vera sorpresa inaspettata.

Accanto alla sua maestra Tina Hoffmann, Rosalinda ha saputo tirare fuori i meglio di sé, con confessioni private che hanno spiazzato e commosso in modo sorprendente. Dalla malattia scoperta per caso, le cure drastiche, il rapporto con la sua omosessualità ed il suo corpo fino al legame con il padre uscito di scena diversi anni fa.

Sembrava una donna diversa e più forte, fino alla decisione definitiva comunicata poco dopo che lei ha motivato così.

Che Rosalinda non avesse un buon rapporto con i social era risaputo ma vederla attiva e costante su Instagram impegnata nel condividere la sua vita con scatti del suo passato e shooting fotografici rallegrava le giornate ai 19mila follower che la seguivano con passione.

La seguivano (al passato), visto che pochi mesi dopo la fine del programma la figlia del Molleggiato ha deciso di chiudere il suo profilo motivandolo solo il giorno prima con questa frase secca e concisa.

Tra l’antico e il moderno ho Sempre preferito la ceralacca in Eterno. Ci ho provato, ma Instagram non fa proprio per me! Grazie di cuore per aver condiviso a Vostro modo. Un Arrivederci strettissimo.