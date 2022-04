Ieri pomeriggio, un bambino di soli 10 anni ha perso la vita scivolando mentre si trovava sulla scogliera di Costa Saracena, ad Augusta (Siracusa). Aperta un’inchiesta.

Dramma nel pomeriggio di ieri in provincia di Siracusa, dove un bambino di soli 10 anni è deceduto precipitando da una scogliera. Il piccolo, secondo le prime informazioni, sembra stesse facendo un’escursione sul costone di Costa Saracena ad Augusta, ma avrebbe perso l’equilibrio scivolando.

Sul posto sono arrivati, dopo la segnalazione al 118, i sanitari che non hanno potuto far altro che appurare la morte del bimbo, sopraggiunta per le gravi ferite riportate. Sul caso è stata aperta un’inchiesta da parte della Procura del capoluogo di provincia siciliano.

Doveva essere una giornata di festa in occasione del 25 aprile, ma si è trasformata in tragedia. Un bambino di soli 10 anni di Catania ha perso la vita nel pomeriggio di ieri, lunedì 25 aprile, cadendo dalla scogliera di Costa Saracena, ad Augusta (Siracusa).

Da quanto appreso dai colleghi del quotidiano locale La Sicilia, il bimbo soggiornava in una villa insieme ai familiari che avevano organizzato una scampagnata per la festa della Liberazione. Dopo il pranzo, si era recato sulla costa rocciosa per una passeggiata, ma perdendo l’equilibrio, è scivolato battendo il capo.

Sul luogo dell’accaduto, in pochi minuti, sono arrivati gli operatori sanitari del 118 che, raggiunto il punto in cui era caduto il bambino, hanno potuto solo dichiararne il decesso. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione.

Intervenuti anche i carabinieri di Augusta che hanno dato il via agli accertamenti per ricostruire la tragedia. I militari dell’Arma, riferisce la redazione de La Sicilia, hanno posto sotto sequestro l’area e sentito i testimoni. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Siracusa che ha aperto un’inchiesta, ma non ha disposto l’esame autoptico sulla salma.