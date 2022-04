Sonia Bruganelli ha raccontato dei nuovi dettagli sulla malattia di sua figlia Silvia. Gli attimi concitati in cui il dottore le ha detto dell’operazione

Sonia Bruganelli, la chiacchieratissima moglie di Paolo Bonolis, domenica è stata ospite a “Verissimo”, nel salotto di Silvia Toffanin. L’opinionista del “Grande Fratello Vip” è da sempre una personalità che divide il pubblico: c’è chi la ama e chi, invece, non condivide per nulla i suoi modi che spesso ostentano la ricchezza e l’agio che purtroppo non è da tutti.

YESLOVE LEGGI LA STORIA DELLA NOSTRA RUBRICA DEL CUORE. VAI QUI

Ma Sonia oltre il personaggio che si è costruito, è anche una mamma ed una moglie. Insieme al suo Paolo ha costruito una splendida famiglia composta anche da tre figli. Non tutto però è andato sempre per il verso giusto.

La maternità per lei è stata difficile, soprattutto con la sua primogenita Silvia. La scoperta della malattia e l’intervento da fare quanto prima. La Bruganelli ed il suo racconto hanno commosso molto Silvia Toffanin.

Sonia Bruganelli e la malattia di Silvia: la verità devastante

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

Sonia Bruganelli ha raccontato a “Verissimo” la sua prima esperienza da mamma, quella che è arrivata grazie a Paolo Bonolis e al frutto del loro amore. Silvia, la loro primogenita, che aspettavano con tanta ansia, li ha fatti preoccupare non poco.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Elodie di nuovo innamorata, beccata tra le braccia di lui: i fan sono increduli

All’ottavo mese di gravidanza i due futuri genitori hanno scoperto che Silvia aveva una cardiopatia. Nel momento dell’ecografia Bonolis si accorse che c’era qualcosa che non andava, l’esame durava troppo, poi il responso del medico: “Sua figlia ha una cardiopatia grave, un truncus di livello A, e deve essere operata al cuore appena nata. Se non la operiamo, muore”.

Inutile dire che una cosa del genere ha destabilizzato non poco i due. La Bruganelli ha raccontato che non ha foto della figlia dei primi quattro mesi. Aveva paura di perderla e quasi non si voleva affezionare. Silvia aveva i riccioli biondi, poi con l’intervento è cambiata: “Dopo l’operazione ha avuto danni motori e ha avuto sempre difficoltà a intrecciare le mani”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Raoul Bova denuncia l’ex suocera: “sei un degenerato”. Coinvolta anche Rocio

La moglie di Bonolis ha confidato, infine, che quando è nato il loro secondogenito Davide lei si è sentita in colpa: lui cresceva bene, mentre la sua sorellina Silvia no.

COME INDOSSARE UN CARDIGAN IN QUATTRO MODI DIVERSI, IL VIDEO