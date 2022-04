Uomini e Donne, la dama supera il limite con Maria De Filippi: c’entra il figlio Gabriele

Uomini e Donne, Maria De Filippi arriva a redarguire aspramente la nota dama: nella discussione viene messo in mezzo il figlio Gabriele

Tra i tanti volti che si sono susseguiti all’interno dello studio di Uomini e Donne c’è anche quello di Barbara De Santi. La celebre dama del trono over, proveniente da Desenzano, ha presenziato al dating show per svariate edizioni consecutive, per poi scegliere di abbandonare il parterre due anni fa.

Durante il suo percorso televisivo, Barbara si rese protagonista della scena non soltanto per le sue frequentazioni chiacchieratissime, ma soprattutto per i giudizi taglienti che, ad ogni occasione, la dama non mancava di esternare pubblicamente.

Durante una puntata di Uomini e Donne risalente a molti anni fa, la De Santi era arrivata persino a discutere con Maria De Filippi di un tema molto caro a quest’ultima: quello dell’adozione. La padrona di casa, su domanda di Barbara, aveva fornito una risposta a dir poco scioccante sul figlio Gabriele.

Uomini e Donne, Barbara De Santi supera il limite con Maria De Filippi: c’entra il figlio Gabriele

Nel corso di una delle tante liti che l’hanno vista protagonista a Uomini e Donne, Barbara De Santi era stata il bersaglio di un’accusa pesantissima da parte di Antonio Jorio, volto noto del parterre maschile.

“Mi ha detto che non valgo come donna perché non ho figli miei“, aveva protestato la dama, mortificata dall’osservazione fuori luogo del cavaliere. In preda alle lacrime, la De Santi non aveva potuto evitare di chiedere un consiglio alla conduttrice in persona: “cosa gli avresti detto al posto mio?“.

Maria De Filippi, sorprendendo la maggior parte del pubblico che si trovava in studio, aveva fornito una risposta che nessuno avrebbe mai potuto immaginare. “Io ho adottato un figlio e lo ritengo mio a tutti gli effetti” – aveva spiegato la padrona di casa, che non era rimasta minimamente ferita dalle parole di Antonio – “non me ne fregherebbe nulla di quello che dicono gli altri“.

Una stoccata bella e buona, quella della De Filippi, che aveva lasciato intendere di sentirsi in tutto e per tutto la mamma del figlio Gabriele. Per l’ennesima volta, la conduttrice era riuscita ad impartire una lezione di vita al suo pubblico.