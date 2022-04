“Scialla sister”, Veronica Ferraro beccata assieme a LEI: carosello di FOTO pazzesche, relax super lusso

La giovane influencer ha trascorso un 25 aprile all’insegna del sano relax con gli amici, se non avete visto le foto non sapete cosa vi siete persi.

“Pazzeschissima🔥”, “Bella scialla sister, yeah”, “Ma come fai ad essere sempre così impeccabile?!”. I fan della meravigliosa Veronica Ferraro sono esplosi nei commenti a margine del suo ultimo post Instagram che in pochissime ore ha già ottenuto migliaia di like.

L’influencer da 1,4 milioni di follower ha infatti fatto emozionare i suoi ammiratori social con un carosello di foto che la vedono trascorrere il suo 25 aprile in uno dei luoghi per eccellenza delle celebrity a Milano, ovvero il Bulgari Hotel dove non era sola ma in compagnia di splendidi amici tra cui spiccava anche un nome illustre.

Veronica Ferraro una vera bellezza senza tempo, anche in versione “brunch 25 aprile”

