Alessia Marcuzzi ha condiviso alcuni scatti delle sue vacanze: il bikini della conduttrice è minuscolo e copre ben poco.

Tra le conduttrici più famose d’Italia non può mancare il nome di Alessia Marcuzzi. La romana raggiunse la popolarità tra la fine degli anni Novanta e gli inizi Duemila conducendo diverse edizioni del Festivalbar, venendo affiancata sempre da personaggi di assoluto livello come Amadeus ed Elenoire Casalegno. Nella sua straordinaria carriera, la classe 1972 ha guidato show come ‘Mai dire gol’, ‘Le iene’, ‘Grande Fratello’ e ‘L’Isola dei Famosi’. Dopo 26 anni di collaborazione continua, lo scorso giugno la Marcuzzi ha clamorosamente lasciato Mediaset, lasciando i suoi fans senza parole.

Alessia è ovviamente molto seguita sui social network: gli utenti del web la amano e la seguono sempre con grande gioia ed enfasi. La romana, quest’oggi, ha mandato in estasi il suo pubblico piazzando online una serie di immagini strepitose. Il bikini indossato dalla presentatrice è minuscolo: le sue forme spettacolari così in bella vista fanno impazzire tutti.

Alessia Marcuzzi, bikini minuscolo: fisico da crepacuore

Alessia ama intrattenere il suo pubblico condividendo dettagli importanti della sua vita privata. Tutti sanno ad esempio che la bellissima conduttrice ha trascorso alcuni giorni di relax alle Maldive. Direttamente dalla perla dell’Oceano Indiano la romana ha condiviso non pochi contenuti da applausi. Tra outfit fenomenali e bikini striminziti, la Marcuzzi ha fatto sognare tutti con fotografie spettacolari.

Quest’oggi, ad esempio, è apparso un post in cui ci sono alcuni scatti della sua vacanza. La prima immagine, in particolare, è semplicemente devastante. Lo storico volto di Mediaset indossa un bikini piccolissimo che copre poco e niente: il suo balcone è uno spettacolo rovente. “Hai un fisico eccezionale”: il commento di un utente ha sintetizzato brevemente l’esplosività dello scatto.