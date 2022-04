Ambra Angiolini a ruota libera: la verità sul giorno peggiore della sua vita

Ambra Angiolini a ruota libera: arriva la verità su uno dei giorni peggiori della vita dell’attrice. Cosa accadde di preciso?

Ad una carriera formidabile e ricca di successi si è accompagnato un percorso di vita fatto di alti e bassi. La meravigliosa Ambra Angiolini, che lo scorso 22 aprile ha festeggiato 45 anni d’età, ha avuto il coraggio di ammettere solo di recente le difficoltà che l’hanno attanagliata per molti anni.

A lungo, infatti, l’attrice di “Immaturi” ha sofferto di bulimia, una malattia che ha paralizzato la sua esistenza per diverso tempo e che Ambra, come da lei raccontato, ha superato solamente grazie alla nascita della figlia Jolanda.

I fantasmi del passato, tuttavia, non mancano di tornare spesso e volentieri ad inquietare l’ex di Francesco Renga e Max Allegri. In un’intervista rilasciata recentemente, Ambra ha trovato la forza di parlare di quello che fu il giorno peggiore della sua vita.

Ambra Angiolini a ruota libera: arriva la verità sul giorno peggiore della sua vita

Il successo, per Ambra Angiolini, è stato spesso e volentieri portatore di profonde sofferenze, la più importante delle quali fu proprio la bulimia. L’ex di Max Allegri, che ha dovuto a lungo fare i conti con questa malattia, è riuscita a superarla solamente grazie alla nascita della sua primogenita.

Nel corso di un’intervista rilasciata recentemente, la Angiolini ha anche trovato la forza di parlare di uno dei periodi peggiori della sua vita. “Esiste per tutti il giorno zero, un momento in cui non si vince né si perde, ma si riparte“, ha spiegato Ambra, dalle cui parole è trasparsa una certa familiarità con l’argomento.

“È un inizio e negli inizi non c’è sconfitta“, ha aggiunto la Angiolini, pur non specificando quello che, nella sua vita, fu proprio il tanto invocato “giorno zero”. A fronte del percorso di maturazione che l’attrice ha affrontato in questi anni, risulta semplice ipotizzare quale possa essere stato questo fantomatico giorno.

Si tratta, con ogni probabilità, del giorno in cui Ambra ha deciso di affrontare a muso duro la propria malattia e di volerla combattere con ogni mezzo necessario. Un momento che, senza ombra di dubbio, l’attrice non dimenticherà mai per il resto della sua vita.