Amici 21, Nunzio sotto attacco: stroncato dall’ex protagonista del talent

Amici di Maria De Filippi: dopo l’ultimo ballottaggio che ha visto LDA eliminato, Nunzio è stato fortemente criticato da un ex professionista del programma

Nunzio è uno dei concorrenti più discussi di questa edizione di Amici di Maria De Filippi. Il ballerino aveva provato ad entrare a settembre nella scuola, ma era stato scartato dagli insegnanti che avevano deciso di portare avanti Mattia Zenzola. Quando Mattia però si è infortunato e a febbraio è stato costretto ad abbandonare il programma, gli autori hanno deciso di richiamare Nunzio per dargli il banco di latino rimasto vuoto.

Oltre ad essersi rivelato un grande talento, si è fatto conoscere anche per la sua simpatia. Infatti, è in grado sempre di strappare una risata ai telespettatori, che hanno imparato a volergli bene. E forse proprio per questo, alcuni credono fermamente che Nunzio stia continuando a stare nella scuola soltanto per questo. Infatti, di recente, è finito sempre al ballottaggio e contro degli enormi talenti.

Amici di Maria De Filippi: l’ex di Veronica Peparini interviene su Nunzio

Fabrizio Prolli, ex di Veronica Peparini, ha deciso di stroncare completamente Nunzio pubblicando sui social la risposta ad una domanda ben precisa. Che ne penso dell’esibizione di Serena e Nunzio (Casa Vianello)? Che se fossero rimasti dentro al letto sarebbe stato meglio. Lui non lo trovo più interessante e mi annoia. Dopo che ha ballato dico ‘ok carino e poi cosa fa?’”.

Non ci è andato giù leggero, ma in realtà sono in molti a non aver digerito l’uscita di LDA dalla scuola. Quest’ultimo, però, pensa che sia giusto così perché in puntata ha dimenticato le parole di alcune canzoni, ma soprattutto si rende conto di aver perso totalmente la concentrazione mentre Nunzio ha continuato a tenere acceso un fuoco incredibile.

Dopo sette mesi di programma, è anche comprensibile lo stato d’animo di Luca. Sono in molti ad essere usciti per il suo stesso motivo. Alcuni, infatti, pensano fermamente che il talent di Maria duri decisamente troppo.