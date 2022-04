Barbara D’Urso, la grande notizia e il ringraziamento speciale a tutti i fan

Barbara D’Urso utilizza il suo profilo social per comunicare qualcosa di davvero importante che vuole condividere con tutti i fan

Quando si fa riferimento a Barbara D’Urso, non si può non considerarla come uno dei personaggi che hanno fatto la storia della tv italiana degli ultimi decenni. La conduttrice partenopea continua a rimanere sulla cresta dell’onda attraversando varie epoche e stagioni televisive, mantenendo sempre il suo stile inconfondibile e garanzia di successo.

E’ stata un’annata che si è presentata in modo particolare, però, per Barbara. Poco prima dell’estate, infatti, la notizia della soppressione di Domenica Live, uno dei suoi programmi di riferimento. La situazione era carica di tensione e si era ipotizzata una rottura totale con Mediaset.

Alla fine, però, Barbara è rimasta al suo posto, continuando a condurre Pomeriggio Cinque. Il contenitore pomeridiano, sotto la sua guida, ha mantenuto ancora ottimi ascolti. E alla fine è arrivata un’altra occasione di riscatto per lei.

Barbara D’Urso, ecco cosa ha scoperto dopo l’ultima diretta tv: tutta la felicità della conduttrice di Mediaset

Le è stato assegnato, come noto, il rilancio de La Pupa e il Secchione. Una nuova edizione del particolare reality, che a sua volta non si è presentato sotto i migliori auspici. Il pubblico lo ha accolto con un certo scetticismo, e gli ascolti delle prime puntate non sono stati positivi, anzi.

La netta inversione di tendenza viene però segnalata dalla stessa Barbara, che su Instagram, al termine della semifinale, racconta l’ottimo risultato ottenuto e spiega:

Salgono gli ascolti della Pupa e il Secchione Show: con Italia1 terza rete più vista dopo la partita di Canale5 e la serie di Raiuno in una serata superaffollata di programmi!! Picchi del 17% di share e di 2 milioni di spettatori

Un traguardo considerevole, che visto il pregresso sembrava difficile raggiungere. Ma Barbara è riuscita anche in questa impresa.

