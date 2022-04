Carlotta Mantovan si rilassa un attimo e gioisce insieme alla sua Stella. Lo scatto più bello pensando anche a papà Fabrizio

Dopo la morte di Fabrizio Frizzi, Carlotta Mantovan ha tenuto un profilo molto basso. Si è chiusa nel suo dolore, allontanandosi dalla tv e dal mondo dello spettacolo, facendo sentire sporadicamente la sua presenza solo tramite i social. Il suo profilo Instagram conta oltre 76 mila follower e anche se non viene aggiornato con frequenza ogni nuova foto è una gioia per tutti.

Del resto gli scatti afferiscono alla sua quotidianità e a quella della piccola Stella che purtroppo sta crescendo senza l’amore del suo papà, proprio lui che l’aveva tanto desiderata. Per tutti i fan di Frizzi vedere Carlotta e Stella è un modo per sentirsi più vicini a lui, è un po’ come vederlo ancora tra di noi, nonostante siano passati già quattro anni dalla sua scomparsa.

Carlotta Mantovan e la dedica a Stella: parole che sciolgono il cuore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlotta Mantovan (@carlottamantovan2612)

Carlotta Mantovan ha dovuto piano piano ricostruire la sua vita. Il destino con lei è stato crudele, le ha strappato il suo grande amore, l’uomo dei suoi sogni, colui che l’ha resa mamma e con il quale ha provato il vero colpo di fulmine.

Dopo la nascita di Stella tutto sembrava essere magico e invece a loro è toccata la sorte più crudele. La malattia si è portata via Fabrizio e Carlotta ha dovuto badare a Stella da sola, cercando di non farsi trascinare dal dolore ma vivendo ogni giorno per lei.

E tutto questo è ben rappresentato in uno scatto del 2019, a poco più di un anno dalla morte di Frizzi. La Mantovan ritorna a respirare ed insieme alla sua piccola vive momenti di gioia e libertà dopo il dramma. Stella si diverte sulle giostre e scorrazza felice su una macchinina con i suoi riccioli al vento.

Carlotta si lascia andare ai ricordi di quando era bambina ed esprime tutto il suo amore per il regalo più prezioso che le ha fatto il suo Fabrizio. “La tua gioia è la mia” scrive a corredo della foto scatenando l’attenzione e la commozione dei suoi followers.

“Carlotta, la tua gioia la mia, la frase più bella che una mamma potesse dire ad una figlia. Ripetiglielo sempre… ❤️” le dice una tra tutti.