Un ragazzo di 21 anni è morto ieri in un incidente in moto sulla strada panoramica allo svincolo di Pozzano, nel comune di Castellammare di Stabia (Napoli).

Ha perso il controllo della moto ed è finito sull’asfalto morendo sul colpo. Questo il tragico destino di un ragazzo di 21 anni, deceduto ieri pomeriggio sulla strada panoramica all’altezza del bivio per Pozzano, frazione di Castellammare di Stabia.

Il 21enne era in sella alla sua due ruote di grossa cilindrata insieme ad un’altra persona, rimasta ferita nell’impatto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e le forze dell’ordine.

Lutto a Melito, comune in provincia di Napoli, che piange la scomparsa di Gennaro Giugliano, di soli 21 anni. Il giovane ha perso la vita nel pomeriggio di ieri, martedì 26 aprile, in un drammatico incidente stradale.

Il sinistro è avvenuto lungo la panoramica vicino allo svincolo della frazione di Pozzano, nel comune di Castellammare di Stabia (Napoli). Secondo quanto scrive Il Corriere del Mezzogiorno in un articolo di Marco Santoro, il 21enne era alla guida di una moto di grossa cilindrata su cui viaggiava anche un’altra persona. Per ragioni ancora sconosciute, il centauro ha perso il controllo della moto che è finita rovinosamente sull’asfalto. Un impatto che non ha lasciato scampo al conducente.

Immediato l’intervento dell’equipe medica del 118 che, una volta giunta sul posto, non ha potuto fare altro che appurare la morte di Gennaro, sopraggiunta sul colpo dopo l’impatto al suolo. Nell’incidente, come riferisce Il Corriere del Mezzogiorno, è rimasta ferita anche l’altra persona a bordo della due ruote.

Oltre ai soccorsi, sono arrivati anche gli agenti della Polizia Locale, i carabinieri e la Polizia Stradale che hanno provveduto ai rilievi del caso per determinare la tragedia.

Sotto choc, una volta appresa la notizia, l‘intera la comunità di Melito, dove abitava il giovane, conosciuto da tutti come Genny.

