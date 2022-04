Cecchi Gori e il retroscena su Ornella Muti: la verità svelata dopo anni

Cecchi Gori, una vita tra il cinema ma anche tra le donne. Superata la soglia degli ottant’anni, ha tirato le somme e parlato un po’ di tutto

Vittorio Cecchi Gori è stato, senza ombra di dubbio, uno dei produttori più famosi del nostro Paese. Una carriera lunga e ricca di soddisfazioni, ma non solo questo. Tra una pellicola e l’altra, Cecchi ha avuto anche moltissime donne. Ha infranto tanti cuori ma ha anche amato molto, e accanto a lui ci sono state alcune delle donne più belle d’Italia.

Proprio negli ultimi anni, grazie al Grande Fratello Vip, abbiamo avuto modo di sapere qualcosa in più sulla questione. Come dimenticare l’eterna faida tra Valeria Marini e Rita Rusic? E le loro discussioni avute proprio nella casa più spiata d’Italia? Loro sono state, senza ombra di dubbio, due delle donne più importanti tra le tante relazioni che Cecchi ha avuto nel corso della sua lunghissima vita.

Cecchi Gori, la storia con Rita Rusic e Valeria Marini. Ma non solo

Tra i due litiganti, però, il terzo gode. Infatti, se Rita Rusic e Valeria Marini sono state sempre acerrime nemiche proprio per via della loro storia d’amore avuta con Cecchi, ce n’è una terza a cui lui ha tenuto in modo particolare. Stiamo parlando della bellissima e intramontabile Ornella Muti, stella del cinema italiano e non solo questo.

In una intervista rilasciata al Corriere della Sera, Cecchi è tornato a parlare proprio della loro storia che è stata breve ma intensa per lui. “Mi piaceva tanto. Mamma disse: ho capito che vuoi sposare un’attrice, sposa lei, è simpatica, è bellina. Ma ci lasciammo, fu una delusione: avrei voluto che finisse in un’altra maniera” ha rivelato, scegliendo di rompere il silenzio in merito. Ad oggi, però, è tutta un’altra storia.

Arrivato alla soglia degli ottant’anni, Cecchi ha deciso di chiudere con le donne e di restare single. Ha intenzione di godersi la vita e di circondarsi da amici, perché è quello di cui ha bisogno alla sua età.