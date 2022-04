Dopo i primi tentativi, Charlene di Monaco, prova nuovamente e fuggire riuscendo nella sua impresa. La reazione di Alberto lascia pensare che questo sia l’inizio della fine.

Nonostante Alberto II avesse realizzato, soltanto un mese fa, il desiderio di Charlene di Monaco garantendole il massimo del confort per poter continuare in serenità la sua permanenza nella clinica in Svizzera, Charlene, una volta ripresasi del tutto, avrebbe scelto di non tornare più definitivamente a Palazzo.

Al di là dei numerosi rumors susseguitesi nel corso di questi mesi, a partire dal suo ritorno dall’Australia, sino alle conseguenze causate dal suo incidente di percorso in sala operatoria, sarebbero emerse soltanto adesso alcune notizie ancor più pressanti su una sempre più palese crisi tra il principe Alberto e la bellissima principessa ribelle Wittstock.

Charlene di Monaco tenta nuovamente la fuga. Crisi vicina con Alberto?

Dopo il famoso e triplice escamotage messo appunto da Charlene, per evitare inizialmente le nozze nel lontano 2010 con il suo consorte, la principessa ha quest’oggi tentato nuovamente la fuga. Ma riuscendo stavolta nel suo obiettivo. Secondo alcune reti di testimonianze a lei particolarmente vicine, pare che la principessa avrebbe deciso di recarsi altrove, preferendo acquistare un volo di sola andata per la Corsica.

La scelta dell’isola francese potrebbe non essere puramente un caso. Sebbene tale tentativo di Charlene possa ancora essere interpretato da Monaco come un semplice incentivo a favorire, in tempi più brevi, la sua completa guarigione.

Eppure qualcosa avrebbe particolarmente turbato gli animi di coloro che ben conoscono la sua indole totalmente devota alla libertà. In particolare ci si riferisce ad una stramba reazione del principe Alberto di fronte all’ultima fuga improvvisa di Charlene.

Se in molti attendevano in ritorno di Charlene nel Principato ora, nonostante il suo breve approdo nella vita reale, la crisi tra i due spasimanti starebbe di giorno in giorno sempre più vicina.

Specialmente dopo la manifesta scelta, intrapresa da Alberto, di ignorare deliberatamente la fuggitiva. Forse non curandosi più delle sue follie o magari, ci si auspica, sperando in un suo imminente ritorno.