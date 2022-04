Chiara Francini sfodera tutta la propria bellezza attraverso una serie di scatti bollenti: angolature spaziali di prima mattina

Attrice, conduttrice e scrittrice: alla meravigliosa Chiara Francini le qualità di certo non sembrano mancare. Nata a Firenze il 20 dicembre 1979, la 42enne ha debuttato in qualità di attrice di teatro, per poi passare ai suoi primi ruoli sul grande schermo.

Negli anni, tuttavia, la Francini non si è applicata solamente nel campo della recitazione. Nel 2017, infatti, la conduttrice ha esordito con il suo primo libro “Non parlare con la bocca piena“, a cui hanno fatto seguito altre tre pubblicazioni.

Dal 2021, inoltre, l’attrice è impegnata a curare la rubrica “Forte e Chiara” per La Stampa. Alla nativa di Firenze, dunque, i successi professionali non sembrano affatto mancare.

Su Instagram, il suo pubblico di seguaci è consistente e annovera oltre 600mila seguaci. Quest’ultimi, a fronte dell’ultima compilation della Francini, non hanno mancato di farle arrivare i loro apprezzamenti più sfrenati. Non potete assolutamente perdervela!

“Ti scateni così?”, Chiara Francini e la serie di SCATTI bollenti: angolature spaziali di prima mattina

Per vedere le FOTO bollenti di Chiara Francini, vai su Successivo