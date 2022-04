Clizia Incorvaia, l’ex Francesco Sarcina torna all’attacco: le gravi accuse

Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina non sono più una coppia sposata da tempo: il cantante, a distanza di anni, è tornato a parlare della loro relazione

Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina sono stati una delle coppie più discusse del mondo dello spettacolo. Un po’ di anni fa, sono stati al centro del gossip per una indiscrezione incredibile: Clizia aveva baciato Riccardo Scamarcio, testimone di nozze e migliore amico del cantante. I due, però, erano già in crisi da un po’ di tempo e lei ha spesso sottolineato che avevano già deciso di lasciarsi quando è scattato questo bacio con l’attore.

Clizia è tornata a stare sotto ai riflettori quando, due anni fa, ha deciso di partecipare al Grande Fratello Vip. Non avrebbe mai creduto che sarebbe riuscita a trovare l’amore proprio nella casa più spiata d’Italia e tra le braccia di Paolo Ciavarro. I due, dopo una breve amicizia, si sono messi insieme e da allora non si sono più lasciati. Proprio poche settimane fa, sono diventati genitori del piccolo Gabriele.

Clizia Incorvaia: Francesco Sarcina è tornato a parlare di lei

“Io non ero la sua persona e lei non era la mia – ha rivelato Francesco in una intervista che ha rilasciato a Il Giornale, tornando a parlare di lei dopo tantissimo tempo – Oggi cerco di avere un rapporto equilibrato con lei per nostra figlia. Anche se è difficile perché ha spesso atteggiamenti classisti o razzisti. Diciamo che se non fosse per Nina, io non la frequenterei proprio”.

Insomma, il loro matrimonio è stato un vero e proprio disastro, ma in ogni caso rimarranno in contatto almeno fino a quando la loro bambina, Nina, non diventerà maggiorenne e potrà smettere di parlare con Clizia della custodia. Poi da allora potrà anche scegliere di non rivolgerle più la parola.

In ogni caso, entrambi hanno intrapreso la loro strada e ad oggi sono felici come insieme non sono mai riusciti ad essere.