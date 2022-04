“L’Eredità”: il particolare che vi è sempre sfuggito. Potrebbe farvi cambiare opinione sul programma

“L’Eredità”, uno dei più popolari quiz show della televisione italiana, è caratterizzato da un particolare posto in bella vista ma che non tutti sembrano aver notato. Voi lo sapevate?

Se siete assidui spettatori del programma “L’Eredità” iniziate a tenervi pronti per una novità epocale all’interno del famoso quiz show. In onda in fascia preserale su Rai Uno dal lontano 2002 è attualmente condotto dal simpatico Flavio Insinna.

Prima di lui ne hanno preso le redini altri illustri colleghi. In primis fu Amadeus che, in tandem con l’autore televisivo Stefano Santucci, lo ideò prendendo spunto dal format argentino dal titolo “El legado”. Seguirono poi Carlo Conti e Fabrizio Frizzi. Adesso, a quanto pare, sarà la volta di una donna al comando. Caterina Balivo è infatti il personaggio in prima fila che potrebbe presto approdare a “L’Eredità”.

“L’Eredità”: non tutti i telespettatori hanno notato un dettaglio clamoroso. Finalmente è svelato

Volete scoprire una prova del successo della trasmissione “L’Eredità”? Ve ne forniamo diverse. Innanzitutto la longevità. Piace talmente tanto al pubblico che è seguito da venti anni con grande entusiasmo.

Ormai è talmente radicato nella nostra cultura che una scena del film “Il pranzo della domenica” vede il personaggio interpretato da Rocco Papaleo partecipare proprio a una puntata del quiz televisivo (all’epoca condotto ancora da Amadeus) riuscendo a vincere 350mila al gioco finale.

De “L’Eredità” sono stati realizzati, inoltre, un gioco da tavolo (creato da Editrice Giochi e aggiornato più volte nel corso del tempo) e addirittura un videogame, fruibile sia su PC, sia su PlayStation 2 (distribuito dalla Milestone).

Avete notato un particolare durante la messa in onda del programma? Le puntate sono interamente registrate, quindi lo svolgimento dei giochi non avviene in diretta. Ciò è una consuetudine per molte trasmissioni dello stesso tipo, in modo da montare molto più agevolmente i cambi di scenografia e le uscite dei concorrenti.

Potrebbe far venire il sospetto che sia tutto “organizzato”; in realtà ci sono notai presenti affinché tutto si svolga nel massimo della correttezza. Lo show viene registrato presso gli studi Fabrizio Frizzi (ex Dear) di Roma.

Per partecipare basterà telefonare all 02.28970640, mandare un’email a eredita@magnoliatv.it oppure inviare una richiesta scritta al seguente indirizzo: Magnolia Spa Via della Farnesina 272 00135 Roma.