All’Eredità si respira aria di cambiamenti: al posto di Samira arriva lei

L’Eredità è un programma Rai di grande successo. Ogni giorno va in onda una nuova puntata e sono milioni gli spettatori affezionati.

Sono tanti i conduttori che sono passati per l’Eredità ed è sempre l’occasione giusta per ricordare uno dei più amati, ovvero Fabrizio Frizzi. Attualmente al timone c’è Flavio Insinna, un professionista che nel tempo, sta ottenendo l’amore e la gratitudine del pubblico.

Il programma continua negli anni a seguire lo stesso format: sette concorrenti e diversi tasselli da superare. Ogni gioco porta alla fine un’eliminazione e passo dopo passo, solo il più preparato tra i sette, riesce ad arrivare alla famosa Ghigliottina finale. Nella maggior parte delle volte, la somma in gioco è altissima e questo contribuisce ad alimentare tensione ed adrenalina non solo nel concorrente, ma anche in studio e tra il pubblico a casa. L’Eredità è un punto fermo di Rai1, un appuntamento fisso per tantissimi italiani che vivono la puntata, come un momento per mettersi alla prova, evidenziando la propria preparazione.

Con chi verrà sostituita Samira? Arriva un’ex gieffina

Il successo di questo programma è merito della produzione, del conduttore e di tutti quelli che partecipano attivamente al fine di garantire in ogni puntata, un lavoro degno di apprezzamenti.

Ad ogni modo, considerando i tanti anni in cui lo stesso format è andato in onda, è necessario apportare dei piccoli cambiamenti per mantenere e se possibile, aumentare l’interesse del pubblico. Tra le novità che probabilmente entreranno a far parte di questa grande famiglia, ci sono giochi nuovi e nuove modalità di partecipazione. Un’indiscrezione è arrivata anche rispetto alla sostituzione della professoressa Samira. Sembra che al suo posto, arriverà Federica Calemme, la modella napoletana che ha partecipato all’edizione del Grande Fratello conclusa da poco. Nulla è ufficiale, ma già dalle puntate durante i reality, Federica aveva confessato il suo desiderio nel voler far strada nel mondo della televisione. Bisognerà ad ogni modo aspettare e continuare a seguire l’Eredità, per capire se la Calemme sostituirà a tutti gli effetti Samira.

