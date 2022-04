Eurospin è a un passo dal raggiungere il traguardo più importante: gli sconti che non potete assolutamente perdervi

È attualmente l’azienda leader nel settore della grande distribuzione organizzata, con un fatturato che, nel 2019, ha toccato quota 7 miliardi di euro. Eurospin, il cui nome è acronimo di “spesa intelligente”, venne fondato nel 1993 dalle famiglie di quattro imprenditori che avevano già militato nel settore.

Negli anni, il marchio ha aperto numerosi punti vendita in tutte le regioni italiane, finendo addirittura per sbarcare, rispettivamente nel 2004 e nel 2020, in Slovenia e in Croazia.

Con oltre 1.200 negozi attivi nel Bel Paese, la catena simbolo del discount continua a confermare il successo della propria linea imprenditoriale. In aggiunta, il gruppo Eurospin si trova ad un passo dal raggiungere il traguardo più importante di tutta la sua storia. Per l’occasione, i clienti beneficeranno di una serie di sconti imperdibili che vi abbiamo riassunto di seguito.

Eurospin è a un passo dal grande traguardo: ecco gli sconti da non perdere

Eurospin è la prima catena di discount di proprietà 100% italiana, fondata nel 1993 dalle famiglie Pozzi, Mion, Odorizzi e Barbon, ciascuna delle quali era già attiva nell’ambito della grande distribuzione organizzata.

Negli anni, il noto marchio è arrivato ad aprire circa 1.500 punti vendita in tre differenti nazioni, di cui solamente 1.200 si trovano nel Bel Paese. Proprio nella settimana tra il 2 e l’8 maggio, tra l’altro, Eurospin celebrerà un traguardo importantissimo di cui beneficeranno tutti i clienti della catena.

Il marchio, nato nel 1993, festeggia infatti 29 anni di attività, e per l’occasione ha pensato bene di compiacere gli acquirenti e di promuovere una serie di sconti validi proprio a partire dalla prossima settimana.

I clienti affezionati, infatti, troveranno alcuni dei prodotti più in voga dell’azienda a prezzi stracciati, a partire dai generi alimentari, fino ai prodotti per la casa e per la cura della persona.

Un’iniziativa che, senza ombra di dubbio, non mancherà di soddisfare i migliaia di acquirenti che, quotidianamente, si affidano ai punti vendita Eurospin per la loro “spesa intelligente”.

