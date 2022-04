Fedez, avete mai visto la sua ex fidanzata? Il paragone con Chiara Ferragni è inevitabile FOTO

Il rapper milanese oggi è felicemente sposato con l’influencer per eccellenza, ma nel suo passato c’è una donna bellissima. Ecco chi è…

Fedez e Chiara Ferragni si sono conosciuti nel 2015. Galeotta fu la canzone ”Vorrei ma non posto” in cui il rapper cantava ‘‘Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton e un collare con più glitter di una giacca di Elton John”.

Chiara in quel periodo aveva conosciuto Fedez ad una cena di amici in comune e aveva notato che oltre ad essere un bel ragazzo fosse anche intelligente. Successivamente scoprì che lui aveva scritto una canzone in cui parlava di lei ma viveva a Los Angeles e le hit italiane non erano note. Quando l’imprenditrice digitale arrivò in Italia sentì la canzone in radio appena salita in macchina e decise di ricondividerla su instagram inviandola proprio a Fedez, che rispose con un secco ”Chiara limoniamo?”.

Fedez e la Ferragni uscirono a cena e da lì iniziò la storia d’amore più bella, che tutti conosciamo. I due si sposarono nel 2018, nello stesso anno nacque il loro primogenito Leone mentre nel 2021 la piccola Vittoria.

Ma prima di conoscere Chiara, il giudice di ‘X-Factor’ ebbe un’altra famosa fidanzata. Ecco di chi si tratta.

L’ex fidanzata di Fedez, chi è? Anche lei è un’influencer

Giulia Valentina è un’influencer e fashion blogger con 941mila followers.

E’ stata fidanzata con Fedez dal 2013 al 2016, prima che lui conoscesse l’attuale moglie Chiara Ferragni.

L’influencer nasce a Torino nel 1990 da genitori siciliani, a soli 17 anni si trasferisce a Parigi per studiare e impara la lingua; si laurea nel 2015 a Milano nell’Università di Economia della Cattolica.

La sua prima apparizione la fece proprio in un videoclip del suo ex fidanzato Fedez e grazie a questo iniziò a fare varie campagne di moda con Grazia.

Sembrerebbe che tra Fedez, Giulia e Chiara non ci siano vecchi rancori o motivi di astio.

Attualmente Giulia Valentina non risulterebbe essere fidanzata poiché sui social non circolano rumors circa una sua possibile frequentazione.