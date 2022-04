Fedez è sconvolto, Chiara l’ha tradito: “Cos’ha lui che io non ho?”. Per i Ferragnez è un brutto momento – VIDEO

Fedez non ha peli sulla lingua, posta il tradimento di sua moglie in diretta su tik tok. I fan stentano a crederci, sembra tutto così assurdo.

Chiara Ferragni e Fedez sono una delle coppie più amate sui social, entrambi sono seguiti da milioni di persone e tutta la loro vita è sempre sotto i riflettori. Non è possibile evitarli, sono troppo famosi, troppo in voga, troppo indispensabili, specie per il loro corposo pubblico.

Chiara è un’imprenditrice digitale che ha fatto fortuna grazie ad Instagram ed un pizzico di audacia, Fedez è il re del rapper italiano. Fino a pochi giorni fa sembrava che tutto stesse andando per il verso giusto, specie dopo l’operazione del cantante al quale è stato asportato un tumore endocrino al pancreas. Di recente, un video ha messo in discussione tutto, non ci voleva.

“Chiara, perchè hai scelto lui?”, Fedez stenta a crederci

Chiara e Fedez sono convolati a nozze nel 2018, la loro unione è avvenuta nello sfarzo più totale con tanto di luna-park per far divertire gli ospiti. Possiamo tranquillamente affermare che è stato uno dei matrimoni più lussuosi negli ultimi tempi.

Dalla loro unione sono nati Leone e Vittoria, che riempiono d’amore la famiglia con i loro faccini teneri da strapazzare di baci. Fedez e Chiara sono soliti postare molti contenuti sui social, il genere è veramente vario, ragion per cui il rapper ha deciso di pubblicare un video di un tradimento.

A tradire il cantante è stata Chiara, i fan sono increduli ed i messaggi non si tengono e non si contengono.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Cecchi Gori e il retroscena su Ornella Muti: la verità svelata dopo anni

Chiara ha dovuto posare con un modello per uno shooting fotografico, Fedez nota la foto e comincia a chiedere spiegazioni alla moglie: “Chiara, non fuggire, stai fuggendo…Chiara” dice incredulo.

“Perchè hai scelto lui e non hai chiamato me? Che cos’ ha lui che io non ho?“, tuona Fedez. Il tradimento proprio non va giù ed i sostenitori del cantante lo incalzano per alimentare la giocosa lite resa pubblica tramite social: “Fedez tu sei il migliore”, “Dai Fedez non puoi accettare un simile affronto”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Bianca Guaccero, a un appuntamento così non si può proprio mancare – FOTO

Naturalmente il tradimento è figurato, però Fedez ci è rimasto male davvero, speriamo gli passi presto e che Chiara faccia qualche shooting fotografico anche con lui.