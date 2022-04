Giulia Valentina è tornata a Milano ed non ha perso tempo per pubblicare alcuni scatti mozzafiato, che incanto

E’ un’influencer seguita da milioni di follower che la supportano e sostengono in ogni situazione. Il suo nome è Giulia Valentina ed è da tutti conosciuta per essere stata la fidanzata di Fedez.

Castana e occhi verdi, un connubio perfetto che la rende irresistibile e di una bellezza unica. Il suo sguardo è accattivante e allo stesso tempo puro e trasparente, i fan non possono fare a meno di ammirarla.

Giulia Valentina, la sfida sui social fa impazzire i follower – FOTO

Sui social vanta di quasi un milione di follower con i quali condivide molti momenti delle sue giornate e scatti mozzafiato che lasciano tutti senza parole.

Giulia Valentina è un concentrato di energia e sensualità che sa come attirare l’attenzione dei fan ma lo sempre con classe ed eleganza senza mai sembrare volgare. E’ appena tornata da un viaggio ad Ibiza e non ha perso occasione di pubblicare alcune foto del rientro a Milano, lanciando una sfida al social.

Attraverso una serie di scatti, uno più bello dell’altro, l’influencer ha scritto: “Posto alle 3:00 perché non credo nell’algoritmo”.

Appare con un vestito attillato e un paio di stivali neri alti, il trucco che fa da contrasto ai suoi occhi verdi e i capelli sciolti le scendono lungo la schiena.

“Pronto polizia bellezzaaaaa” qualcuno ha scritto sotto al post e poi ancora “Svengo”, qualcun altro ha aggiunto: “Grazie per questo intrattenimento notturno”.

Ancora una volta l’ex fidanzata di Fedez ha lasciato il segno ed ha attirato l’attenzione dei fan che non resistono alla sua bellezza e sensualità. L’influencer non ha bisogno di filtri per farsi notare, basta la sua naturalezza a farle conquistare la stima e la fiducia di tutti quelli che la supportano e sostengono da anni.