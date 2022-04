LDA, dopo l’eliminazione ad Amici rompe il silenzio: “Ora posso dirlo”

LDA, dopo la sua eliminazione da Amici di Maria De Filippi, è tornato sui social e ha rivelato molteplici retroscena proprio su questa sua avventura nel talent

LDA è stato uno dei concorrenti più amati di questa ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Appena è entrato, si è ritrovato a fare i conti con i pregiudizi a causa del suo legame familiare. Infatti Luca è figlio di Gigi D’Alessio. Nonostante le numerose critiche iniziali, in punta di piedi è riuscito a farsi spazio nei cuori dei telespettatori italiani.

Luca, nella puntata di sabato, è stato eliminato per sempre dalla scuola. Un vero e proprio colpo di scena, anche perché le anticipazioni suggerivano che era stato Nunzio ad essere stato mandato via. Luca è uscito così com’è entrato, in punta di piedi, salutando tutti tra le lacrime e rivelando che avrebbe portato nel cuore ognuno di loro.

Amici 21, LDA rompe il silenzio dopo la sua eliminazione

Adesso però è tutta un’altra storia. Luca è uscito dalla scuola, Bandana – il suo singolo -, ha già riscosso un successo incredibile, superando gli ascolti di Quello che fa male.

Luca la scorsa sera è stato presente in uno spazio su Twitter, dove ha avuto modo di fare quattro chiacchiere con i suoi fans e anche con alcuni ex colleghi del programma. Parlando a proposito di Twitter, ha confessato un retroscena proprio su questo social: “Voi non lo sapete ma ora lo posso dire: quando ho fatto Baila Morena ad Amici, l’idea me l’ha data qualcuno qua sopra. Durante la mezz’ora di telefono, lessi proprio questo e pensai che fosse geniale, così gliel’ho rubata“.

Poi ha continuato, rivelando tantissimi retroscena su questa esperienza e raccontando di aneddoti che lo vedono coinvolto con i suoi compagni.

Nel giro di pochi minuti, sono arrivati nella room ad ascoltarlo ben 7mila persone. Un vero e proprio record, che ha tenuto compagnia il web per circa un’ora.