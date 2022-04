Ilary Blasi infangata dall’ex concorrente dell’Isola: “Meglio la Ventura”

Ilary Blasi è l’attuale conduttrice dell’Isola dei Famosi: amatissima da moltissime persone, ma criticata anche da tante altre, tra cui ex concorrenti del reality

Ilary Blasi è, senza ombra di dubbio, una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Dallo scorso anno, è stata promossa a conduttrice de L’Isola dei Famosi, dopo diverse edizioni del Grande Fratello Vip. In molti sono stati felici per lei, soprattutto perché si era sentita la mancanza di una presentatrice così sfacciata e senza peli sulla lingua.

Ilary è di una simpatia incredibile, riesce sempre ad intrattenere i telespettatori, ha classe ma allo stesso tempo è di una spontaneità senza precedenti. Se in molti l’apprezzano per questo, tanti altri no: c’è chi, addirittura, vorrebbe rivedere l’Isola tra le mani di altri conduttori, ad esempio come Simona Ventura. A dirlo è proprio un ex concorrente.

Ilary Blasi infangata dall’ex concorrente: “Non è capace, meglio la Ventura”

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Francesco Gabbani, spunta il retroscena sull’esordio: “È inevitabile”

L’x Miss Italia Arianna David, che ha partecipato al reality, sicuramente non lo farebbe più. O almeno, non parteciperebbe di nuovo al programma per il modo in cui è gestito oggi. Ha raccontato a NuovoTv che all’epoca, con i soldi ricevuti per la sua partecipazione, è riuscita a comprarsi una casa. Mentre le ricompense di oggi sono davvero basse e a stento ci si può permettere una vacanza.

E poi non è solo questo. Anche la conduzione non le piace. “Il programma è cambiato in peggio. Certi naufraghi sono sconosciuti. Poi ci sono troppe prove ricompensa, ormai sembra di essere a Giochi senza frontiere. Simona Ventura sapeva far emergere le storie dei concorrenti, cosa che oggi non accade più. Mi spiace per Ilary, ma questo non è il suo campo. È troppo blanda!” ha rivelato ai microfoni della rivista che l’ha ospitata, elogiando l’ex conduttrice del programma e affossando invece Ilary.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Ginevra Pisani, che fine ha fatto l’ex professoressa de L’Eredità? Il lieto annuncio: “aspettiamo altre vite”

Insomma, i gusti sono gusti e Ilary è certamente una conduttrice che divide il pubblico. Non a caso, è dotata di una personalità fortissima e questo è sicuramente un pregio.