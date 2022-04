Jhonny Depp inchiodato? Al processo saltano fuori degli audio particolari

Jhonny Depp è finito sotto accusa oramai da diverso tempo: lui e la donna che ha sposato oramai sono ai ferri corti e si stanno facendo la guerra in tribunale

La storia di Jhonny Depp e di sua moglie Amber Heard sta continuando a tenere alta l’attenzione di milioni di persone in tutto il mondo. Tutto è cominciato quando, diverso tempo fa, Amber ha accusato suo marito di violenza e di molestie. Se all’inizio tutti avevano preso le sue difese, poi è saltato fuori che molte delle cose dette da lei erano inventate, e che Jhonny non era davvero il mostro che aveva dipinto.

Di avere giustizia a lui gli è sempre importato fino ad un certo punto, infatti in uno degli ultimi processi, ha raccontato che in ogni caso le accuse rivolte dalla sua ex moglie lo marchieranno a vita. Ha anche rivelato di aver taciuto per tanto tempo perché ha visto la madre stare male per suo padre, e non voleva assolutamente che la storia si ripetesse, non ad Amber che lui amava profondamente.

Jhonny Depp: in tribunale saltano fuori degli audio dell’attore

In ogni caso, la loro battaglia legale continua. Al processo per diffamazione sono spuntati degli audio inediti, ascoltati proprio per testimoniare sulla relazione violenta e casalinga tra i due ex coniugi. In uno degli audio che sono stati presentati, l’attore dice: “Se non me ne vado la prossima mossa sarà un bagno di sangue“.

Non è il primo audio che viene fuori a suo sfavore, in realtà: ricordiamo tutti del video in cui lui, piuttosto su di giri, rientra a casa e prende a pugni i mobili della cucina. In proposito lui disse: “Comunque ho distrutto dei mobiletti, ma non ho mai toccato la signorina Heard. Non ho cercato di intimidirla. Perché lei stava filmando? Se era spaventata a morte, perché non se ne è andata?”.

Dunque è difficile capire dove sia davvero la ragione, e tutti hanno la sensazione che questo processo durerà ancora per moltissimo tempo.