L’inattesa confessione di Tommaso Paradiso, in studio a “Domenica In”, attira velocemente l’attenzione dei telespettatori.

In virtù dell’emozionante presentazione tenutasi nel pomeriggio di ieri, 24 aprile, per l’uscita del suo nuovo film, disponibile soltanto dal prossimo 26 aprile nelle sale cinematografiche italiane, il cantautore Tommaso Paradiso, ex frontman decennale dei “The Giornalisti”, è stato accolto nel salottino della conduttrice di origini veneziane, Mara Venier.

YESLOVE LEGGI LA STORIA DELLA NOSTRA RUBRICA DEL CUORE. VAI QUI

L’artista romano, che durante la difficile epoca del lockdown, nel passato 2020, aveva condiviso, dal terrazzo della sua abitazione, le note del brano “Non Avere Paura“, è stato indubbiamente tra gli ospiti più attesi dello scorso appuntamento con la storica trasmissione di “Domenica In“. Tommaso ha raccontato, per l’importante occasione, alcuni aneddoti e delicati particolari della sua vita privata finora rimasti all’oscuro del pubblico italiano.

Le lacrime di Tommaso Paradiso: per la prima volta “non voglio nascondermi”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Fabio Fazio è il re del week-end: grande risultato sotto gli occhi di tutti

L’artista ha desiderato approfittare, al contempo, dell’invito nello studio Rai per presentare, al fianco dei suoi interpreti, Marco Cocci e Barbara Ronchi, la sua nuova pellicola romantica. In uscita al cinema domani e dal titolo di “Sulle Nuvole“.

La confessione del cantautore, nato per un soffio sotto il segno del Cancro, riuscirà a sorprendere la stessa padrona di casa, che si appresenterà ad ascoltarlo a cuore aperto. Tommaso partirà dal suo presente per poi tornare indietro nel tempo di qualche anno, ripercorrendo le fasi di sviluppo che lo hanno portato ad avere una nuova e maggiore consapevolezza delle sue emozioni.

“Prima della pandemia“, racconta l’artista prendendo coraggio e rivedendosi dall’esterno sul palco, “durante i concerti indossavo sempre gli occhiali da sole“. Il motivo? Lo spiegherà lui stesso.

“Mi emozionavo sempre” confessa Tommaso davanti alle telecamere. “Ogni canzone che scrivo ha qualcosa di mio, un ricordo, un pensiero…“, tutto ciò che favorisce, dunque, la sua commozione. E’ per tal ragione, pertanto, che il cantautore spiega oggi come preferiva coprire il suo volto. Piuttosto che dare prova al pubblico delle sue più intime emozioni. Poi, però, spiega: “è cambiato tutto“.

Il lungo periodo di isolamento ha permesso a Tommaso di riflettere molto sulla sua persona e sulla sua emotività. Fino a comprendere quanto sia bello e fondamentale “mostrare le proprie emozioni“. “Non voglio più nascondermi“, ammette sul finale l’artista, che adesso ha finalmente abbandonato i suoi occhiali “protettivi”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Giulia Stabile a cuore aperto, una pagina di vita tenuta nascosta: la forte emozione condivisa

Il parere dei fan in rete non attenderà a lungo prima di palesarsi a sua volta. “Sei un’emozione continua“, scriverà difatti una delle sue numerose ammiratrici di seguito a uno degli ultimi post che lo vede attualmente come protagonista.

COME INDOSSARE UN CARDIGAN IN QUATTRO MODI DIVERSI, IL VIDEO