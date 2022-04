La dichiarazione struggente di Lino Banfi ai suoi fan. L’attore pugliese, icona della comicità italiana, parla dell’ultimo desiderio di sua moglie, Lucia Zagaria.

Oltre sessant’anni vissuti uno al fianco dell’altro. E’ questa la nobile premessa che riguarda la longeva storia d’amore tra il celebre attore di origini pugliesi, Lino Banfi, e la moglie, Lucia Zagaria. La storica coppia è sorvolata a nozze nel lontano 1962. Lucia, prima dell’avvento della sua malattia, avrebbe più volto sostenuto l’attore, spingendolo a non demordere di fronte alle difficoltà e a continuare la sua avventura nel mondo della recitazione.

L’attore, spesso accostato alla rassicurante figura di “Nonno Libero” in un “Medico In Famiglia“, dimostra ancora oggi di essere particolarmente legato all’affetto che il pubblico continua riservare alla sua persona, quanto ai molteplici ruoli da lui interpretati nel corso della sua prolifica carriera. Con una comicità travolgente, Banfi inizia la sua prima esperienza sul palcoscenico alla metà degli anni ’50. Dopo un primo approccio al teatro di varietà, dieci anni più tardi, si affaccia al mondo della televisione, divenendo ben presto incredibilmente lodato dagli spettatori per aver vestito i panni dei suoi iconici personaggi in quotate commedie del grande schermo. Fra queste si può di certo ricordare l’instancabile protagonista de “L’allenatore nel pallone“, uscito nelle sale italiane nell’84.

Lino Banfi in lacrime per la moglie Lucia: “vorrebbe morire insieme a me”

La sua da sempre compagna di vita si confronta ad oggi con le problematiche legate al morbo di Alzheimer. La malattia le è stata diagnosticata già da diversi anni. E, da quel momento in poi, i ruoli della coppia sarebbero stati destinati a invertirsi, seppur gradualmente, nel corso del tempo. Pertanto, se inizialmente Lucia era la spalla prediletta dell’attore, adesso sarebbe stato affidato a Lino il compito di rassicurarla di fronte alle difficoltà.

In seguito ad un recente peggioramento delle sue condizioni di salute, come avrebbe ricordato lo stesso attore in una delle sue più esaurienti interviste, rilasciate in questi giorni alla trasmissione di “Verissimo“, Lino ha poi voluto rivelare ai suoi fan un intimo aneddoto dal risvolto infinitamente toccante.

L’attore ha raccontato di come, lo scorso 1 marzo, la coppia abbia festeggiato i loro 60 anni di matrimonio. E di come, proprio in virtù dell’importante occasione, Lucia abbia desiderato rivolgere a Lino quello che si sarebbe rivelato il suo ultimo desiderio.

“Non possiamo trovare un sistema per morire insieme, noi due?“, le avrebbe domandato con fare complice la moglie in un momento di lucidità.

La donna, che ha da poco spento le sue ottantatré candeline, avrebbe ammesso senza tentennamenti di non riuscire a vivere senza Lino. Ed egli stesso, infine, avrebbe sottolineato in preda alla commozione di come valga lo stesso anche per lui.