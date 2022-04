Maneskin, Damiano e Giorgia Soleri in crisi? Il VIDEO social che spiazza gli italiani

I Maneskin tornano allo scoperto con un video che ha il sapore della svolta sulla presunta crisi tra Damiano e Giorgia Soleri.

Sono diverse le voci di corridoio che hanno voluto in questi giorni, Damiano e Giorgia Soleri lontani l’uno dall’altra. Il cantante de i “Maneskin” è finito al centro dei riflettori del gossip da un giorno all’altro con la sua dolce metà e influencer milanese.

La showgirl è molto attiva sui social e in particolare su Instagram dove spesso condivide con i suoi fan l’evoluzione della sua malattia. D’altro canto, Damiano è quasi sempre invischiato nei suoi fitti impegni musicali.

E’ proprio sotto il profilo professionale che la coppia pare abbia attraversato un momento di crisi, dovuto ad un allontanamento forzato. Questo è ciò che trapela dalle pagine del quotidiano gossip di Roberto D’Agostino, Dagospia.

Tuttavia, il video che rimbalza sulle frequenze social nelle ultime ore pare abbia cambiato la prospettiva delle cose

Maneskin, Damiano e Giorgia in crisi? Il VIDEO che ribalta tutto

Damiano, l’artista e frontman del gruppo musicale vincitore di “Sanremo” ed “Eurovision” 2021, i “Maneskin” è da ben otto anni che condivide la sua storia d’amore con Giorgia Soleri.

I due vip e influencer di spicco del momento non hanno quasi mai incontrato difficoltà durante il loro cammino. Peccato che Dagospia, il giornale di gossip di D’Agostino non la pensi alla stessa maniera, a causa degli impegni che costringono i due artisti a stare lontani l’uno dall’altra.

A tal proposito non c’è mai stata una spiegazione oppure una smentita da parte degli interessati. Tuttavia è bastata una condivisione tramite stories di Instagram per cucire la bocca ai più sospettosi sul piano sentimentale per la coppia.

Si tratta di un’immagine datata proprio otto anni fa quando i due artisti ancora non famosi si scambiavano i primi sguardi e sorrisi, oltre le lunghe passeggiate a Villa Borghese.

A gettare acqua sul fuoco nella giornata di oggi ci ha pensato l’influencer milanese che ha rotto il ghiaccio condividendo i primi momenti di coppia, vissuti nel passato.

Infine è arrivata la risposta del cantante rock che in una nuova storia ha riportato la dedica memorabile sulle qualità canore a quei tempi della fidanzata Soleri. Un gesto difatti che spegne definitivamente le voci su una presunta crisi, totalmente inesistente.

