Maria Pia Calzone, scampagnata in famiglia: che fascino in mezzo alla natura – FOTO

54 anni e una lunga carriera nel mondo del cinema, ma una notorietà arrivata ai livelli che meritava soltanto da qualche anno. Maria Pia Calzone è una attrice diventata iconica, ma solo recentemente è riuscita a emergere.

Deve la sua fama, ottenuta dopo tanti lavori di ottimo livello, al ruolo interpretato nella prima stagione di Gomorra. Per tutti, il suo volto è quello di Donna Imma Savastano, anche se nella vita di tutti i giorni Maria Pia è in realtà un personaggio molto diverso, la quintessenza della dolcezza.

Molto seguita su Instagram, Maria Pia si avvicina ai 250 mila followers su Instagram. I suoi post riguardano molto spesso momenti di vita vissuta. Scatti improntati alla sobrietà e alla semplicità, ma che non possono nascondere un fascino peculiare che per i fan risulta irresistibile.

Maria Pia Calzone, eleganza e semplicità come sempre: un sorriso che scalda il cuore

La parola d’ordine è sempre quella, semplicità, in tutte le piccole cose. Come ad esempio, la gita in famiglia per il ponte del 25 aprile. Maria Pia si trova all’Argentario e si rilassa in mezzo alla natura, con un panorama splendido sullo sfondo, in cui si intravede anche il mare.

In pantaloni e maglioncino, senza effetti speciali, sfodera tutto il suo fascino di gran classe. Con un sorriso radioso che naturalmente non può che lasciare i fan senza parole e attirare i loro complimenti e i messaggi di ammirazione e tantissimi like.

L’eleganza e l’aura seducente di Maria Pia sono ormai inconfondibili e il web le riconosce immediatamente. A modo suo, l’attrice beneventana è davvero irresistibile.

