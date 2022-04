Maria Pia Calzone, con una fotografia formidabile, ha catturato le attenzioni sul web: la splendida attrice è una meraviglia della natura.

Tutti conoscono e apprezzano ormai Maria Pia Calzone. La nativa di Reino, prima di lanciarsi nel mondo dello spettacolo, era una giocatrice di basket. Dopo essersi diplomata a Roma in una scuola cinematografica, la beneventana esordì in ‘Chiari di luna’ di Lello Arena. La Calzone ha preso parte anche a pellicole americane, recitando al fianco di attori dal calibro di Christian Bale. Il ruolo che aumentò la sua fama fu sicuramente quello di Donna Imma Savastano, moglie di Pietro Savastano nella serie televisiva ‘Gomorra’.

Maria Pia ha un profilo di Instagram molto aggiornato e curato: il suo account possiede anche 244mila followers. La Calzone, nonostante gli anni che passano, è sempre una donna ricca di fascino e provocante: i suoi scatti apparsi sui network conquistano il pubblico con una facilità incredibile. Anche in questo 25 aprile, l’attrice ha regalato ai suoi seguaci un’immagine meravigliosa.

Maria Pia Calzone strega il web: la magliettina è super aderente

Maria Pia, quest’oggi, ha stupito la sua platea condividendo in rete un’immagine superlativa. Il post dell’attrice è piuttosto significativo: “Il lusso della libertà”, ha scritto in didascalia riallacciandosi probabilmente alla ricorrenza di oggi, l’anniversario della liberazione d’Italia. Il 25 aprile è quindi una data importante e il calendario è Rosso. Stando a quanto si legge, inoltre, la nativa di Reino ne ha approfittato per trascorrere del tempo con la sua amata famiglia.

La Calzone, per l’occasione, ha scelto un abbigliamento molto casual. Pantalone a zampa d’elefante, scarpe sportive e soprattutto magliettina di colore bianco super aderente che disegna letteralmente le sue forme. A 54 anni suonati, “Donna Imma” è veramente una donna affascinante e sensuale.