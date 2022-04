Mattino 5, Federica Panicucci distrutta dalla notizia: momenti a dir poco complicati durante la diretta di questa mattina

A Mattino 5, la conduttrice Federica Panicucci ha dedicato uno spazio a quanto recentemente accaduto a Samantha Migliore. La donna, balzata al centro della cronaca nera, è deceduta all’età di 35 anni a seguito ad una serie di interventi per aumentare il volume del seno.

Samantha, madre di cinque figli, si era infatti sottoposta a delle iniezioni praticate da una donna che, in realtà, non aveva alcun tipo di esperienza in interventi di chirurgia estetica. La 35enne, ignara di come stessero realmente le cose, è deceduta nella propria abitazione di Maranello, lasciando il marito e i cinque bambini.

Durante la puntata odierna di Mattino 5, Federica Panicucci ha ascoltato la testimonianza di un’altra donna, di nome Mirella, che ha raccontato una storia simile a quella di Samantha. Sottopostasi a ben 68 interventi di chirurgia estetica, l’ospite della Panicucci ha commesso il medesimo errore della giovane mamma scomparsa, affidandosi a persone per nulla competenti in materia.

A causa del suo racconto, nello studio di Mattino 5 è piombato un silenzio tombale, testimonianza di come quelle vicende avessero profondamente scosso la presentatrice, al pari delle opinioniste. Una di loro, nello specifico, si è lasciata scappare un’esternazione che ha letteralmente pietrificato la Panicucci.

Mattino 5, Federica Panicucci distrutta dalla notizia: “ci è scappato il morto”

La storia di Mirella, ospite della puntata odierna di Mattino 5, è apparsa in tutto e per tutto simile a quella di Samantha Migliore. Quest’ultima, di soli 35 anni, si è sottoposta ad una serie di iniezioni per aumentare il volume del seno, praticate da una donna che si spacciava per un’estetista e che, come si è scoperto in seguito, era invece un’organizzatrice di eventi.

La Panicucci, dando la parola all’ospite della puntata odierna, è rimasta a dir poco paralizzata dal suo racconto. “Mi sono rivolta ad un medico che si fingeva chirurgo plastico” – ha spiegato Mirella, mentre la conduttrice tratteneva il fiato – “Ora ho il viso rovinato dal silicone“.

L’uomo che le avrebbe praticato ben 68 iniezioni al volto, che si spacciava per un professionista del settore, ha adoperato silicone anziché acido ialuronico. Mirella, non avendo nessuna conoscenza nel settore, non si sarebbe mai potuta accorgere dell’infimo inganno.

In studio, le opinioniste di Mattino 5 non hanno mancato di commentare con toni aspri la vicenda. Candida Morvillo, colpita dal racconto dell’ospite, ha tentato di fornire dei consigli ai telespettatori del talk di Canale Cinque. “Quando ci si rivolge a queste persone bisogna sempre chiedere il bugiardino“, ha suggerito perentoria la giornalista.

Patrizia Groppelli, con la sua consueta veemenza, non ha mancato di controbattere alle parole della Morvillo. “Parliamo di persone che vogliono spendere poco e che sono ignoranti in materia” – ha osservato l’opinionista, per poi aggiungere – “Purtroppo nel caso di Samantha ci è scappato il morto“.

Mirella, dal canto suo, non si è trattenuta dall’esprimere una critica al veleno nei confronti dei giudici. A suo parere, infatti, le pene previste per coloro che si macchiano di simili reati non sono severe tanto quanto dovrebbero essere.

Un fatto, quest’ultimo, che spianerebbe soltanto la strada ai cosiddetti falsi medici, che si adoperano per truffare clienti che si rivolgono a loro in cerca di aiuto. La conduttrice, a dir poco scioccata, non ha mancato di mostrare la propria solidarietà alla sua ospite.

