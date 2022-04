Milly Carlucci è una delle conduttrici della televisione italiane più belle ed eleganti e questo lo si può dire, ammirandola in ogni puntata.

Ballando con le Stelle è ogni anno un successo assicurato anche grazie a Milly, una conduttrice professionale, umile e di grande talento. La sua presenza è un punto fermo per tutta la produzione, visto che è anche sua la responsabilità di selezionare i concorrenti ogni anno.

I concorrenti che prendono parte al programma, instaurano con Milly un rapporto di grande stima, visto che è sua consuetudine mettersi a loro disposizione per riuscire a farli sentire a casa durante tutte le puntate. Milly è molto amata dal pubblico a casa, in quanto sono anni che attraverso Ballando con le Stelle, entra nelle casa degli italiani, riscontrando grande successo. Il motivo è probabilmente legato alla sua eleganza, estetica e professionale, il punto chiave della sua carriera. La vita personale della conduttrice non è molto spesso argomento di conversazione sui social anche se alcune indiscrezioni sono comunque negli anni venute fuori. Milly è sposata con un uomo che non appartiene al mondo dello spettacolo, il suo nome è Angelo Donati.

Milly Carlucci si separa, il motivo è sconvolgente

Milly non ama molto condividere la sua vita personale con i fan, per lei una prerogativa importante è quella di dividere la sua vita professionale, pubblica e conosciuta, da quella privata, personale e riservata.

Questo spesso non è possibile, specie quando si è un personaggio molto noto. In tutte le coppie ci sono momenti difficili da superare, come di sicuro sarà capitato tra Milly ed il marito, questa volta però la cosa è molto più seria, si parla infatti di una separazione. Ma quale sarà il motivo? Per diverso tempo, ha fatto il giro dei social la notizia del divorzio della coppia. Aprendo questo link, appariva poi una sponsorizzazione di un prodotto straniero che portava il nome e la foto di Milly Carlucci. In un primo momento la coppia è rimasta sconvolta di quanto letto, visto che entrambi non sapevano nulla di questa pubblicità, per questa ragione Milly è andata a denunciare alla polizia l’accaduto ed il suo legale le ha detto di portare pazienza e di non diffondere nessuna notizia in merito a questa truffa. Finalmente oggi tutto è risolto e la Carlucci può svelare la verità sul suo matrimonio :“Nessun divorzio, tutto prosegue a gonfie vele”.