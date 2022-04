Titolare di un bar si toglie la vita all’interno del proprio locale: sul posto la Polizia

Un 45enne, titolare di un bar di Napoli, si è tolto la vita impiccandosi all’interno del suo locale. Sul posto gli agenti della Polizia per gli accertamenti del caso.

Lo hanno trovato impiccato all’interno del suo bar, sito in via Santa Brigida a Napoli. Così si è tolto la vita un uomo di 45 anni proprietario dell’attività commerciale molto frequentata. La tragica scoperta questa mattina, all’apertura.

Quando sono arrivati i soccorsi, per l’uomo non c’è stato più nulla da fare se non constatarne il decesso. Intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato del capoluogo campano che stanno ora indagando per risalire alle ragioni del gesto.

Choc questa mattina, mercoledì 27 aprile, a Napoli. Un uomo, Massimo Eboli di 45 anni, è stato rinvenuto morto all’interno del suo bar, il Cafè Max di via Santa Brigida.

L’allarme sarebbe scattato all’apertura dell’attività, intorno alle 8:00, riferiscono i colleghi della redazione di Napoli Today, quando il 45enne è stato trovato impiccato. Sul posto sono arrivati subito lo staff sanitario del 118 e gli agenti della Polizia. Purtroppo per l’uomo era ormai troppo tardi. Constatato il decesso, sono scattati gli accertamenti delle forze dell’ordine che ora sono chiamate a chiarire i contorni della tragedia.

Da determinare anche le ragioni che abbiano potuto spingere Massimo Eboli a compiere il gesto estremo. Dalle prime informazioni, scrive Napoli Today, pare che alla base del suicidio non vi siano problemi di natura economica. Nella serata di ieri, ha raccontato un dipendente, il 45enne aveva deciso di chiudere prima dell’orario stabilito, dicendo di non aver voglia di lavorare a tutti i presenti in quel momento.

Sconvolti la moglie, la figlia e tutti i residenti della zona che conoscevano il locale, poco distante dalla Galleria Umberto, ed il suo proprietario. In tanti, una volta a conoscenza dell’accaduto, si sono radunati davanti al bar.

