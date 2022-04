Il segreto della Regina Elisabetta. Il trucco salva vita

Svelato il segreto della Regina Elisabetta. Si tratta di un trucco che le ha salvato la vita in tante occasioni speciali. Scopriamo insieme di cosa si tratta

Come tutti sanno eleganza è la parola chiave quando si parla di look della famiglia reale di Inghilterra ed in particolare quando si parla della Regina Elisabetta. La sovrana in ogni occasione riesce sempre a mostrarsi impeccabile, elegante, appariscente e composta al tempo stesso.

La regina sa sempre sfoggiare l’abito giusto, di qualunque occasione si tratti: da una semplice uscita informale, alle occasioni più mondane che richiedono look più sofisticati. L’eleganza di Elisabetta è ormai nota a tutti, così come la nochalance che mostra nel portare i suoi famosi abiti dai vivacissimi colori pastello. La regina ha però rivelato di utilizzare alcuni accorgimenti per evitare spiacevoli imprevisti soprattutto nelle giornate ventose, molto frequenti in Inghilterra.

Regina Elisabetta, il segreto di stile condiviso con Kate Middleton

La Regina Elisabetta avrebbe deciso di condividere i suoi segreti salvavita riguardanti il look con la moglie del caro nipote William, la duchessa di Cambridge Kate Middleton. Anche lei negli anni è diventata una vera e propria icona di stile: i suoi outfit semplici ma al tempo stesso estremamente eleganti, conquistano tutti e catalizzano su di lei l’attenzioni durante gli eventi ufficiali. Tantissimi i look che le abbiamo visto sfoggiare dal suo ingresso nella casa reale, spesso poi riportati sulle copertine dei giornali più famosi, di moda e non solo.

La Regina Elisabetta e Kate Middleton hanno un segreto in comune per quanto riguarda i loro look. A tramandare a Kate questo prezioso trucco salva vita, sarebbe stata proprio la regina stessa. Ma vediamo di cosa si tratta. Secondo quanto riportato da MyLondon, il trucco utilizzato dalle due donne per mantenere sempre impeccabili i loro abiti ed evitare che le gonne si alzino al vento, sarebbe proprio quello di aggiungere alcuni piccoli pesi agli orli delle gonne, che consentono di mantenere perfettamente la linea degli abiti ed evitare che un’improvvisa folata di vento li sollevi.