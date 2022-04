“Strabordi di piacere”, Michelle Hunziker, il lato A è incontenibile. Delirio di like FOTO

La conduttrice italo svizzera ha pubblicato uno scatto dove ha messo in risalto il suo fisico perfetto e il suo volto incantevole…

Michelle Hunziker sa bene come affascinare tutto il suo pubblico con degli scatti da cardiopalma.

La sua bellezza lascia tutti senza parole così come il suo charme e la sua eleganza.

La conduttrice italo svizzera è ormai da anni una delle più amate della tv grazie al suo carisma, alla sua solarità e al suo talento che l’ha resa una delle presentatrici più acclamate anche su di un palcoscenico difficile come quello dell’Ariston.

Non solo, Michelle Hunziker si è contraddistinta per essere una showgirl a tutto tondo e una ricercatissima modella, soprattutto ai suoi esordi: impossibile dimenticare il suo fondoschiena su tutti i cartelloni pubblicitari per l’intimo ‘Roberta’.

A far parlare di sé ci hanno pensato anche le vicende di gossip che l’hanno coinvolta: prima tra tutti la liaison con Marco Predolin quando era ancora minorenne, che fece scandalo data la notevole differenza d’età. Poi il suo matrimonio con il cantante Eros Ramazzotti naufragato a causa di una setta che l’ha plagiata e infine quello con l’imprenditore Tomaso Trussardi, finito di recente per le loro diversità caratteriali.

Michelle Hunziker e il suo fascino estremo

In questo ultimo post Michelle ha dato il meglio di sé con tre scatti dalla bellezza sopraffina.

Indossa un tailleur fucsia che mette in risalto il suo fisico perfetto, nella seconda istantanea un primo piano da vera diva mentre nell’ultima a saltare agli occhi di tutti gli utenti ci pensa un decollete sconvolgente.

Le sue forme sembrano essere incontenibili all’interno del reggiseno ed è impossibile non far cadere l’occhio proprio sulla sua scollatura vertiginosa.

I fans si scatenano con una serie di like e commenti che mettono in risalto il loro apprezzamento per questo ultimo post che ha notevolmente alzato la temperatura del pomeriggio di Instagram.