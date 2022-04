Suor Cristina dopo “The Voice” di fronte alla scelta più importante: ecco cosa accadrà

The Voice è un programma che ha ottenuto molto successo. Tanti personaggi che hanno partecipato, sono stati per il pubblico, una piacevole scoperta.

E voi ve la ricordate a Suor Cristina? Il pubblico a casa durante la performance della Suora, rimase letteralmente sconvolto, in quanto non è cosi comune vedere una persona appartenente al mondo ecclesiastico, prendere parte a programmi televisivi.

La partecipazione di Suor Cristina conquistò tutti: dalla produzione, al pubblico a casa ed anche J-Ax ne rimase folgorato. Il cantante dopo aver ascoltato la sua meravigliosa voce, scelse di portarla nella sua squadra e quel momento fu probabilmente tra i migliori, in quanto Suor Cristina in ogni puntata, ha dimostrato un talento sbalorditivo e questo le ha permesso di aggiudicarsi la vittoria. The Voice è stato per lei un programma importante perché le ha dato modo di farsi conoscere dal pubblico, che nel tempo si è molto affezionato al personaggio e alla sua voce cristallina. Dopo questa prima partecipazione, Suor Cristina ha anche preso parte a Ballando con le Stelle e in questa situazione, non sono mancate le polemiche da parte di chi sosteneva che visto il suo ruolo, non avrebbe dovuto ballare in coppia con i ballerini professionisti.

Che fine ha fatto Suor Cristina? Ecco svelato il mistero

Dopo quelle polemiche, Suor Cristina ha dichiarato che l’amore per la danza e la musica che da sempre fanno parte della sua vita, non ostacolano la sua fede ed il suo amore per Dio, motivo per il quale, nulla era messo in discussione.

Ma oggi che fine ha fatto Suor Cristina? Nel 2020 nella Chiesa di Sant’Ambrogio a Milano ha riconfermato i suoi voti di castità, dedicando tutta se stessa alla fede, in maniera costante ed incondizionata. Suor Cristina alla domanda in merito ad un possibile ritorno in qualche talent in televisione ha risposto cosi :“Per me cantare è sinonimo di fede, ma ho dovuto fare una scelta, ho deciso di dedicare tutta me stessa all’amore per Dio“.

