La bellissima modella ha pubblicato una serie di scatti che hanno lasciato di stucco gli internauti. Una bellezza senza precedenti…

Cecilia Rodriguez è uno dei personaggi più amati e discussi degli ultimi tempi. Sorella minore dei fratelli Rodriguez, la conosciamo per la sua bellezza carica di fascino e sensualità e per il suo carattere determinato e scoppiettante.

Ha preso parte a diversi reality show primi tra tutti ”L’isola dei famosi” e il ”Grande Fratello Vip”, dove in quest’ultimo ha conosciuto il suo attuale fidanzato: il bel ciclista Ignazio Moser; mettendo fine davanti a tutta Italia alla sua relazione durata anni con l’ex tronista Francesco Monte.

I due, ormai, fanno coppia fissa da circa 4 anni e il loro amore è indissolubile seppure, almeno per il momento, non annunciano fiori d’arancio o bebé in arrivo.

Intanto, Cecilia si gode i suoi due nipoti Santiago e Luna Marie, figli di sua sorella Belen Rodriguez.

Nelle ultime settimane l’abbiamo vista più volte nello studio de ”L’Isola dei famosi” a Milano dove si trovava tra il pubblico per sostenere suo fratello Jeremias e suo padre Gustavo, entrambi usciti dal reality show, anzitempo.

Cecilia Rodriguez, bellezza latino americana

In questo ultimo post condiviso sul suo profilo Instagram, la bella Cecilia ha messo in mostra il suo fisico perfetto da far invidia a chiunque.

Gambe sinuose, tutte le curve al punto giusto, sguardo che ammalia e quel suo essere ‘caliente‘ come tutte le sudamericane, punto che gioca senza dubbio a suo favore.

I fans si scatenano con una serie di like e comenti di apprezzamenti, soprattutto per il primo scatto in cui posa in piedi, come una vera modella con un reggiseno prorompente e una longuette che mette in risalto le sue forme sensazionali.

“Sei irresistibile” le fanno notare gli utenti, ma questo Cecilia non può non saperlo…