Tomaso Trussardi realizza il suo sogno, finalmente ce l’ha fatta: lui lo annuncia così – VIDEO

L’ex compagno di Michelle è stato pizzicato con un’altra donna, il video postato suo social ha fatto tramare tutti. Che invidia!

Si è lasciato con Michelle Hunziker dopo 10 anni di matrimonio e due figlie meravigliose, oggi l’imprenditore della casa di moda sta però cercando di ricostruire i tasselli della sua vita in brandelli come meglio può.

Se la ex compagna ha Aurora, tantissimi amici e la conduzione che la tiene impegnata, Tomaso Trussardi deve ripiegare in passione che gli permettano di sfogare i suoi istinti e distrarre da quanto lo ha sommerso negli ultimi mesi.

Sempre taciturno e poco presente sui social però due giorni fa ha postato un video assieme ad una giovane donna mentre guidava un’auto da corsa. Cosa stava combinando e soprattutto con chi era più raggiante che mai?

Tomaso Trussardi che ci fa insieme a Federica Masolin?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tomaso Trussardi (@therealtrussardigram)

E se vi dicessimo che Tomaso è stato il nuovo volto di Sky Sport assieme alla giornalista Federica Masolin? Forse i non appassionati di Formula 1 si sono persi il loro contributo nel programma lanciato dalla piattaforma Sky, “The Passenger”, ma impossibile non aver visto il video che l’uomo ha lanciato sul suo profilo social.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Francesco Gabbani, spunta il retroscena sull’esordio: “È inevitabile”

I due sono stati messi insieme, coppia improbabile ma unita dalla passione per i motori, per accompagnare i fan durante il Gran Premio di Formula 1 nel circuito di Imola.

Come si legge nella breve didascalia di presentazione del format, “In viaggio con Federica Masolin e Tomaso Trussardi attraverso la Motor Valley destinazione Imola”.

Non solo la scoperta della terra conosciuta per la sua storia centenaria accanto alla produzione e messa su strada di bolidi rinomati, ma anche tanti test drive su pista per un due giorni che ha davvero emozionato e fatto scapitare molti appassionati dell’alta velocità.

Ieri sera la seconda puntata su Sky Sport alle 20.45 che ha visto fianco a fianco questo duo che ha stupito e descritto una complicità incredibile.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Ginevra Pisani, che fine ha fatto l’ex professoressa de L’Eredità? Il lieto annuncio: “aspettiamo altre vite”

In molti ora si chiedono se questa non sarà l’unica volta in cui Federica e Tomaso saranno accoppiati per un’esperienza simile. L’ex di Michelle avrà finalmente trovato una partner in crime con cui condividere la sua passione più grande?