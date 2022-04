“Un Posto al Sole”, Riccardo si mette nei guai: interviene Michele Saviani

Michele Saviani è tornato in Un Posto al Sole. Il padre di Rossella, potrebbe averlo fatto al momento giusto: infatti, Riccardo Crovi inizia a suscitare dubbi

Rossella Graziani sta vivendo un momento davvero molto particolare della sua vita. Dopo essersi laureata in medicina, ha finalmente cominciato la specializzazione. Era convinta di riuscire a concentrarsi solo sul lavoro, ma il suo cammino si è incrociato con quello del dottor Riccardo Crovi. I due al momento sono coinvolti in una relazione, c’è soltanto un problema difficile da trascurare:

Riccardo ha più volte detto a Rossella che avrebbe divorziato da sua moglie, ma da quando lei è arrivata a Napoli, le cose si sono piuttosto complicate. Il dottore ci ha provato a starle lontano, ma dopo tanti anni di relazione, proprio di recente ha ceduto alla tentazione e si è lasciato andare ad un bacio con la sua ex moglie. Al momento, i sensi di colpa lo stanno divorando

Un Posto al Sole: Michele torna a Napoli e smaschera Riccardo

Intanto, Michele è ritornato a Napoli. Dopo la fine del suo matrimonio con Silvia non è stato facile per lui ricominciare una nuova vita, motivo per cui per un periodo ha vissuto a Milano. Ora si sente pronto a stare di nuovo accanto alla sua famiglia, soprattutto a Rossella che ha sentito molto la sua mancanza in queste settimane che sono stati lontani.

Michele è tornato giusto in tempo per vedere sua figlia entrare in crisi con il fidanzato, Riccardo. Osservandoli più da vicino, Michele si renderà conto che c’è qualcosa di molto sospetto nel comportamento di Riccardo e vorrà provare ad indagare fino in fondo. D’altronde Rossella è in una situazione molto complicata, si è fidanzata con un uomo sposato e Michele è sempre stato molto apprensivo con lei.

Michele deciderà di affrontare una volta e per tutte Riccardo per capire che intenzioni ha con Rossella? Lo scopriremo, ovviamente, nelle prossime puntate.