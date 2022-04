Zara sempre al passo con i tempi e le tendenze moda. Il nuovo accessorio rappresenta il trend del momento e già tutti lo vogliono

È uno dei brand di abbigliamento e accessori più famosi e amati al mondo distinguendosi, stagione dopo stagione, per i suoi capi che fanno sempre tendenza. Parliamo del colosso spagnolo Zara che con più di 2 mila filiali è presente il ben 93 Paesi al mondo. Un marchio che ormai viaggia da solo e che fa da apripista al gruppo di cui fa parte, Inditex operante nel nord della Spagna e fondato nel 1975 da Amancio Ortega e sua moglie Rosalía Mera.

Zara punta a capi sempre originali rimanendo in una fascia di prezzo contenuta e dunque accessibile a tutti. I suoi punti vendita sono sempre “assaltanti” dagli amanti dello shopping soprattutto ad inizio stagione. Intento? Accaparrarsi i capi migliori. Per la primavera 2022 c’è una grande novità che ha già segnato i principali trend di moda. Vediamo di cosa si tratta.

Zara, l’accessorio super per la primavera 2022

Chi lo ha detto che il nero è prettamente un colore della stagione autunno-inverno? La più classica delle nuances non muore mai e quest’anno si impone come tendenza della primavera che sta già spopolando sulle passerelle.

Zara poteva farselo scappare? Certo che no ed ecco che non solo ha inserito il nero nella sua collezione ma anche lanciato uno degli accessori moda già sfoggiati da alcune muse di riferimento internazionali nei loro look.

Si tratta degli stivali neri, alti e avvolgenti che sono l’accessorio must have di questa stagione. Li ha indossati la cantante Rosalía e anche l’influencer Alice Pagani, solo per fare due nomi. Sono senza dubbio il modello di scarpa del momento per non farsi trovare impreparati alle mezze stagioni che negli ultimi tempi sono sempre più altalenanti in fatto di temperature.

Zara è sempre pronta a cogliere in anticipo quello che succederà sulle passerelle e così propone i suoi stivali in pelle in tutti i suoi negozi, perfetti da indossare fino al prossimo autunno. Con questo modello di calzatura si aggiunge una leggera nota aggressive nel look primaverile per un fascino magnetico che richiama l’abbigliamento da moto da corsa.

