Belen e Mammuccari a “Le Iene Show” parlano del tradimento di Stefano De Martino. Ecco la donna che “non è mica male”

Ieri sera, puntuale come ogni mercoledì, su Italia 1 una nuova puntata de “Le Iene Show” con la conduzione dell’ormai consolidata coppia Belen Rodriguez e Teo Mammuccari. In studio anche i due comici, Max Angioni ed Eleazaro Rossi che non fanno mai mancare lo loro incursioni.

Tra gli ospiti Gianluca Grignani e Bianca Atzei, vittima come anticipato nelle sue Instagram Stories, di uno scherzo organizzato dal suo fidanzato Stefano Corti. La cantante è caduta nel tranello e ha creduto che la Iene la tradisse con un uomo. Complice anche sua mamma.

Insomma qualcosa che ha destabilizzato Bianca e che ha dato il la a Teo Mammuccari per fare in studio un simpatico gioco con Belen. C’entra Stefano De Martino e la rivelazione è abbastanza piccante.

Belen, Mammuccari e l’annuncio su Stefano: il tradimento

Teo Mammuccari è un gran giocherellone, lo sappiamo tutti, ed in fin dei conti questa è una delle caratteristiche che piace di più al pubblico. Ecco perché dopo lo scherzo fatto a Bianca Atzei dal fidanzato, incentrato sul tradimento, il conduttore non poteva che prendere la palla al balzo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Romina Power asfalta Albano: parole che bruciano come il fuoco. Lo sfogo sul matrimonio

La sua “vittima perfetta”? Ovviamente la sua compagna di viaggio a “Le Iene Show”, Belen Rodriguez. Proprio a lei ha chiesto del tradimento tirando in ballo il suo primo marito e padre del figlio Santiago: Stefano De Martino.

“Se Stefano dovesse tradirti, con chi ti darebbe più fastidio, con Cecilia o con Iva Zanicchi?” Belen non ci ha pensato due volte nel rispondere “Cecilia” ma Teo non si è fermato solo a questo. Ha voluto ancora girare il coltello nella piaga e ha aggiunto: “Se Stefano dovesse tradirti, con chi preferiresti, Rudi Zerbi o Iva Zanicchi?”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Pier Silvio Berlusconi, l’incontro con il suo primo amore fu fatale: ecco come andarono le cose

E anche questa volta la showgirl argentina non ha dubbi, “La Zanicchi”. Così Teo ha tirato le sue somme e ha annunciato a tutti: “Stefano De Martino va con Iva Zanicchi”. Belen dal canto suo, ridendo della gag, ha puntualizzato: “Guarda che Iva non è mica male eh”.