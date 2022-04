Charlene di Monaco travolta dallo scandalo, nuovo colpo di scena a Palazzo. I giornali francesi confermano tutto

La principessa avrebbe trascorso un lungo periodo in Sud Africa per un motivo ben preciso, dopo mesi la nuova supposizione sembra una certezza.

La vicenda della principessa triste di Monaco sta incuriosendo e allo stesso tempo facendo sparlare il mondo dato che non c’è ancora una versione ufficiale dei fatti che hanno travolto lei e il marito Alberto II.

Nonostante Charlene Wittstock si sia fatta vedere in una foto di Palazzo sorridente insieme alla sua famiglia per le festività pasquali appena terminate, pare che il gelo tra i due coniugi sia presente e che oggi vivano ancora sperati in vista di un possibile divorzio che il regnante fatica a concedere alla ex nuotatrice.

Si fanno però insistenti le voci di una sua nuova figa in Corsica dove pare sia ospite del magnate Vladislav Doronin, ex marito di Naomi Cambell, con cui si vocifera che ci sia una storia più che consolidata. Emerge in questi giorni però anche una nuova pista fatta trapelare proprio dal magazine francese Voici, il più aggiornato sulle vicende di Palazzo.

Se per il momento nessuna dichiarazione è stata rilasciata, né da parte di Charlene né da quella di Doronin, la nuova fuga di notizie invece sta dando nuovo filo da torcere ai giornali scandalistici.

Charlene di Monaco incinta? Le voci sono sempre più certe

A distanza di un anno dalla sua sparizione in Sud Africa motivato per problemi di salute al tratto naso-faringeo, emerge anche una pista inquietante che farebbe supporre una gravidanza interrotta della principessa che l’avrebbe gettata nel baratro senza possibilità di ripresa.

Si legge su Voici che Charlene sarebbe rimasta incinta poco prima di arrivare nel suo Paese natale e che proprio lì abbia perso il bambino o abortito. Ciò spiegherebbe anche la lunga assenza e le foto di lei sull’aereo di ritorno debilitata e magrissima.

Un lutto non superato che l’avrebbero così allontanata dalla sua famiglia, compresi i gemelli nati dalla relazione con Alberto e che più di ogni altro a Corte starebbero soffrendo per la mancanza della madre. Cosa accadrà nelle prossime settimane? Sono in molti a chiedersi se ci saranno altre nuove dichiarazioni o soffiate della stampa francese.

